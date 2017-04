Couto estima para junio la licencia definitiva para la residencia del campus

El portavoz del Gobierno local en el Ayuntamiento de Gijón, Fernando Couto (Foro), ha augurado este martes que la licencia definitiva para la construcción de la residencia de estudiantes se podrá conceder el próximo mes de junio, fecha en la que estima que pueda estar aprobado en el Pleno el informe de alegaciones.

Couto, a preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha añadido que la empresa adjudicataria, RYA Residencias SL, no presentó el proyecto de ejecución todavía, con lo que no podría tampoco iniciar las obras. Por este motivo, ha considerado que a la empresa no cree que le preocupe tener la licencia hasta dentro de uno o dos meses, ya que es cuando piensa presentar el proyecto de ejecución.

Asimismo, ha confirmado que con la aprobación del primer informe de alegaciones ya quedaría solucionado el problema, sin tener que esperar a que se apruebe el Plan General de Ordenación (PGO) de forma definitiva. Es más, ha incidido en que la idea inicial era haberlo tenido resuelto en 2017, pero como no fue posible, habrá que esperar a junio. «Gijón tiene que tener un PGO que se adecúe a la realidad de la ciudad», ha defendido.

Alternativas para la residencia

A este tema se ha referido el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, quien ha reprochado al Gobierno local que ocultara los problemas para conceder la licencia. Dicho esto, ha avanzado que darán a Foro una última oportunidad para solucionar los actuales problemas, aunque si la empresa no obtiene la licencia definitiva antes del verano llevarán a cabo iniciativas, tanto en la Junta General del Principado como en el Ayuntamiento de Gijón, para apostar por la transformación del antiguo colegio menor de la Universidad Laboral en Residencia Universitaria. También el PP ha defendido su propia propuesta, y especialmente el contar con una residencia universitaria en el Campus de Gijón.

El portavoz 'popular', Mariano Marín, en rueda de prensa, ha hecho referencia a los problemas para conceder la licencia definitiva y a los riesgos que sería iniciar las obras con una provisional. Ha aludido, además, a problemas de coordinación entre el equipo redactor del Plan General de Ordenación y el Ayuntamiento. Ha puesto en duda, además, que pueda estar solucionado el problema en dos meses y también convertir de oficio en suelo urbano consolidado esa parcela, para que queda fuera del Plan Especial que es preciso en esos terrenos actualmente. De hecho, ha abogado por contar con una seguridad jurídica que avale que se puedan hacer esos cambios de oficio. Unido a ello, ha reivindicado que haya un informe externo sobre la necesidad de una segunda aprobación inicial del PGO, que no sea elaborado por el equipo redactor.

Junto a él ha intervenido la edil del PP Sofía Cosmen, quien ha insistido en la propuesta 'popular' de destinar a residencia de estudiantes los 'minipisos' de la Laboral o, como alternativa, los espacios de la Laboral que iban a albergar el hotel de cinco estrellas. En este sentido, ha instado al Gobierno a local a que, en caso de que fracase el proyecto actual de residencia universitaria, se estudien las dos alternativas propuesta por el PP.