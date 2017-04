Un gijonés se enfrenta a tres años de prisión por un apuñalamiento en un bar

La Fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión para A. C. G., un vecino de Gijón encausado por cometer presuntamente un delito de lesiones con medio peligroso. Según la tesis del ministerio público, los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2016, poco antes de las once de la noche, en un bar situado en la calle Marqués de Casa Valdés. La víctima, un hombre también residente en la ciudad cuya identidad se corresponde a las iniciales J. A. A. F., discutió con el supuesto atacante y éste, «movido por el ánimo de menoscabar su integridad física, le agredió en la zona del cuello con una navaja que portaba».

Como consecuencia del ataque, el afectado sufrió heridas de arma blanca en zigzag en la región retroauricular alta, lesiones que requirieron para su curación de puntos de sutura tras recibir una primera asistencia médica. Un corte del que tardó diez días en curar, cuatro de los cuales estuvo impedido para realizar sus ocupaciones habituales. Asimismo, como secuela, le ha quedado una cicatriz de cuatro centímetros en forma de zeta. Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita para la víctima una indemnización de 880 euros.

Estado de embriaguez

En el juicio, celebrado ayer en el juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, la acusación particular también solicitó la misma pena que el ministerio fiscal. No obstante, elevó la solicitud de indemnización a 5.000 euros. Por su parte, la defensa pidió para su representado la libre absolución. A su juicio, concurría una circunstancia eximente completa porque el presunto autor de los hechos se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólica y, además, presentaba una alteración psíquica. Esta fue la versión puesta de manifiesto por el encausado durante la vista oral. Aseguró que no recordaba nada de lo ocurrido en el interior del bar debido, precisamente, a la elevada cantidad de alcohol que había ingerido esa noche. Por su parte, la víctima declaró que estaba sentado en una mesa, jugando una partida de cartas, cuando el investigado comenzó a increparle.

Antecedentes penales

Ambos se enzarzaron en una fuerte discusión que, según el relato de los hechos realizado por el ministerio público, terminó con la agresión.

Asimismo, el representante legal del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) reclamó la cantidad de 58,2 euros, los gastos médicos generados por la atención prestada a la víctima en el centro de salud del Parque-Somió. El acusado tiene antecedentes penales, aunque no son computables a efectos de reincidencia.