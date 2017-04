Moriyón: «En Gijón no aceptaremos que llegue otro tren que no sea el AVE»

Foro Asturias está embarcado en una caravana de encuentros donde explica su posición sobre la variante de Pajares y exalta las bondades del ferrocarril de alta velocidad. Ayer tocó en un hotel de la ciudad, donde la alcaldesa Carmen Moriyón aseguró que en el concejo «no aceptaremos que llegue otro tren que no sea el de alta velocidad. No somos más que nadie, pero tampoco menos; queremos tener el mismo tren que Málaga, Gerona, La Coruña, Alicante, Burgos, Castellón de la Plana, Orense, Ciudad Real, Zaragoza, Valladolid, Barcelona, León, Sevilla, Valencia, Granada, Zamora o Santiago de Compostela».

En su alocución, la primera edil explicó que España aprovechó el diseño de las redes de alta velocidad para «rectificar un error de dimensiones históricas cometido en el siglo XIX cuando se optó por poner los raíles más separados, diferenciándonos de Europa». Bruselas subvencionó la extensión de las líneas del AVE precisamente porque se aprovecharon para instalar en ellas vías de ancho internacional o estándar, las que están presentes en el resto del continente.

«El progreso tiene unas normas y la UE lo sabe; ha financiado la variante de Pajares con la condición de que en ella se instalen vías de ancho internacional y que esté apta para viajeros y mercancías», recordó. Para culminar el proyecto, convocó al centenar largo de asistentes a que «entre todos, impidamos que se salga con la suya no digo el PSOE, ni la izquierda, sino el lobby de la reacción».

Al reclamar que la variante de Pajares se equipe con vías de ancho ibérico (las presentes en el resto de Asturias) «la izquierda quiere que el AVE se quede en León». Echando la vista atrás, Moriyón recordó que los socialistas ya se opusieron al AVE del Cantábrico. «Preferían que ese dinero se dedicase a mejorar la red de cercanías», concedió. Sin embargo cuando se presentó el proyecto del metrotrén «también se opusieron, y diseñaron un plan de vías que ubicaba la estación intermodal en el espacio periurbano». La alcaldesa responsabilizó también al PSOE «del desvío de dinero que era para el metrotrén y fue a la variante, pero al final, no tenemos ni metrotrén, ni variante».

Moriyón tuvo un recuerdo para el diputado nacional Isidro Martínez Oblanca, que esta semana está en los debates sobre el presupuesto estatal. «Reclamamos 39 millones más que faltan en la financiación para Asturias según nuestros cálculos», indicó.

«A mí si me llegan a decir en 2004 que iba a estar en 2017 en actos por toda Asturias defendiendo la importancia de la alta velocidad, no me lo hubiera creído», terció la presidenta del partido, Cristina Coto. Para ejemplificar la importancia del AVE en una ciudad, la diputada recordó al alcalde de Puertollano. «Hace 25 años lo tuvo claro, iba a hacerse el AVE Madrid-Sevilla, y dijo que era el momento más importante del siglo», evocó. La parada en el núcleo no estaba prevista pero finalmente la movilización la logró. «El alcalde dijo que 'esto era un pueblo y nos dieron un Mercedes', pues estoy segura de que Gijón también quiere ese Mercedes», apeló. Coto mostró su sorpresa al ver que «tras años de silencio atronador, los socialistas han salido contra el símbolo del progreso, el AVE».

Marcos Grana, empresario y presidente de la comisión de estudios económicos de Foro, señaló que las dos vías de ancho internacional que reclaman para la variante «jamás perjudicarán a las mercancías».