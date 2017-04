La ausencia de presupuestos estatales bloquea el uso de veinte millones de euros

El retraso con el que se están tramitando los Presupuestos Generales del Estado -aún está abierto el periodo de presentación de enmiendas, su votación en el Congreso se prevé para mediados de mayo y su aprobación definitiva para finales de junio- va a tener su efecto en las cuentas del Ayuntamiento. Según informó ayer la concejala Ana Braña en la comisión municipal de Hacienda, hasta que no estén aprobadas la Ley General Presupuestaria y sus normativas complementarias, Gijón no podrá incorporar a los presupuestos de este año el remanente de tesorería de 2016, esto es, los fondos que quedaron sin gastar el pasado ejercicio y que no tienen un destino ya comprometido.

La restricción no afecta al dinero que estaba «afectado» por corresponder a la financiación de obras plurianuales ni al que se aprobó a mitad del ejercicio para inversiones financieramente sostenibles a ejecutar en un máximo de dos años. Aunque el gobierno municipal aún no dispone de una cifra cerrada, estima en algo más de veinte millones el dinero que no podrá utilizar hasta que las Cortes den de paso el proyecto presupuestario estatal.

La normativa vigente limita el destino que se ha de dar a estos fondos, que solo pueden dedicarse a la amortización de deuda o a inversiones financieramente sostenibles. Foro apuesta por dedicar el grueso de esos fondos a reducir sus obligaciones con los bancos. Eso le permitiría solicitar nuevos préstamos que prevé dedicar a la concesión de ayudas para fachadas y a la adquisición de la finca de La Formigosa, en Cabueñes, para ampliar el parque tecnológico. No es posible financiar estas operaciones con remanentes. Sí pueden usarse para inversiones ya comprometidas, como la renovación del césped de los campos de fútbol de La Camocha y Covadonga que, no obstante, ahora deben esperar por los presupuestos del Estado.

4,5 millones

Este retraso también afecta a los organismos autónomos, entre ellos a la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que prevé dedicar 4,5 millones de los remanentes a la nueva renta social municipal. El gobierno estudia ahora sacar estas ayudas en dos convocatorias. La primera se publicará en cuanto se aprueben las bases, aún pendientes del visto bueno de la Intervención y de su paso por la junta rectora, previsiblemente la próxima semana. Se darían ayudas hasta agotar los casi tres millones de euros que ya están aprobados en el presupuesto de 2017. La segunda saldría cuando se incorporen los remanentes.