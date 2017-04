«Los caminos de Santiago avalan la continuidad de las antiguas vías romanas»

'Las comunicaciones históricas en Asturias desde tiempos antiguos a centurias medievales' es el título de la conferencia que esta tarde, a las 19.30 horas, impartirá la arqueóloga Patricia Argüelles Álvarez (Gijón, 1983) y en la que presentará las conclusiones de la tesis con la que se doctoró en Arqueología Romana en la UNED. El catedrático de Historia Antigua Narciso Santos Yanguas será el encargado de presentar a esta investigadora cuyo estudio pretende, según afirma, «destacar la relevancia de una red de comunicaciones que existió» en el territorio de la actual Asturias.

-¿Qué contará en su conferencia de hoy?

-Presentaré las conclusiones de mi trabajo sobre las comunicaciones antiguas en Asturias, cómo se desarrolla el paisaje y cómo está conectado, los caminos que existían en ese periodo y su prolongación en siglos medievales.

-Un mapa histórico de nuestras comunicaciones...

-Exacto. La idea es plantear un mapa de carreteras en el mundo antiguo mostrando el estudio de prospecciones intensivas en el territorio y documentando los restos arqueológicos que se fueron encontrando. En total, son 71 tramos correspondientes a vías antiguas y dentro de ellas se valoran y explican las características que va a tener la caminería en Asturias. De esos tramos tenemos once caminos principales, uno de ellos, por poner un ejemplo, sería la ruta de Leitariegos. Gracias a los tramos documentados, podemos decir por qué zonas iba, qué comunicaba y qué yacimientos hay asociados, sus cronologías y los elementos que se conservan, cómo son y qué fines tenían: administrativos, comerciales, militares... Existían trabajos parciales sobre alguna vía, ahora se ofrece una visión de conjunto del territorio que hoy es Asturias.

-A la luz de su estudio, ¿qué lugar ocuparía la actual Asturias en el imperio romano? ¿Éramos ya periferia en cuanto a comunicaciones?

-(Risas) Con respecto al resto de Hispania, las vías existentes no eran de las principales. Hay que tener en cuenta que se trata del territorio astur-cántabro, las últimas zonas en ser romanizadas, de modo que va con un cierto retraso en relación a otras zonas. Son vías secundarias del eje viario y no aparecen en documentos del mundo antiguo como el Itinerario Antonino. La única referencia es la del Anónimo de Ravena, posterior y en él se habla de varias mansiones (puntos de descanso): ahí estaría la llamada Vía Carisa de sur a norte y la vía que uniría Lucus Asturum con Lucus Augusti, en Galicia, son las dos que aparecen citadas. Podríamos asociar el Centro y el Occidente a las explotaciones mineras y actualmente tenemos bastante información sobre el uso militar de otras vías por el hallazgo de varios campamentos. Tenían importancia en relación a esta zona, pero no con el resto de Hispania.

Evidencias arqueológicas

-¿Se podría extraer de ello alguna lectura sobre el grado de romanización del territorio astur?

-No sería fácil. El estudio que ofrezco pretende poner en valor la relevancia de que tuvimos una red de comunicaciones, que existió aunque no tengamos muchas evidencias arqueológicas, y documentar esos 71 tramos (que probablemente veinte años atrás tal vez fuesen más). El paso pendiente sería realizar alguna excavación en las vías para saber más de las fases de composición. No me atrevería a decir que la evolución de estos caminos significa directamente la romanización, es obvio que está asociada, pero no tenemos certeza de que todos los tramos estudiados sean romanos. Aunque asociemos vías con uso administrativo, minero, militar, resultaría muy aventurado valorar el grado de influencia.

-Esos caminos perdurarían en la Edad Media...

-Muchas de esas vías se aprovechan, otros pierden su importancia para dar paso a caminos nuevos. Tenemos dos claros ejemplos que avalan esa continuidad y son los caminos de Santiago, costero e interior. No solo contamos con la documentación medieval que lo avala. Hay evidencias como la antigua vía romana con sus mansiones, villas rurales y puentes sobre la que vamos a ver que se construyen puentes medievales, hospitales de peregrinos, una torre feudal... en el mismo camino.

-¿Qué aporta hoy al conocimiento histórico el estudio arqueológico de las antiguas vías de comunicación?

-En los últimos tiempos ha experimentado un gran desarrollo, sobre todo a partir de los trabajos de Isaac Moreno Gayo desentrañando la técnica constructiva de la ingeniería romana. Hasta entonces teníamos una visión muy genérica, sabíamos que las vías estaban ahí y comunicaban ciertos sitios y con la ciencia de la caminería se dio un nuevo golpe de tuerca. Había que preguntarse por qué estaban ahí y cómo fueron construidas. El modelo que teníamos: la Vía Apia coincide en unos sitios, pero en la mayor parte del Imperio no tiene nada que ver. Resultaba necesario desmitificar ese modelo que nos puede hacer creer en que una vía, por el hecho de ser ancha y enlosada, es romana. Haber profundizado en la ingeniería constructiva de los caminos antiguos aporta esa vuelta de tuerca desde la técnica al estudio histórico.