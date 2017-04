Protección Civil de Gijón pide que «nos respeten»

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gijón Pablo González llevará al próximo Pleno una proposición para que el Gobierno local desbloquee el convenio con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Gijón de este año, pendiente de firma, al considerar que se les está 'ninguneando' y no se les dota.

González, en rueda de prensa en el Consistorio acompañado de dos coordinadores de la Agrupación, Javier Cortina y Adriana Muslera, y un representante 'popular' encargado de estos temas, Raimundo García, ha tildado de "vergonzoso" que, además de no tener firmado el convenio, por 113.000 euros, se les adeuden cerca de 25.000 euros de 2016 y no se les está llamando para ningún evento.

A esto ha sumado que no se les da formación como es obligado, se les dan vehículos antiguos, que no tienen ITV y algunos sin seguro, y precisan de equipamiento que no se les facilita. González, asimismo, ha mostrado su preocupación a que los 20 auxiliares de Policía Local que va a contratar el Ayuntamiento este verano, con un coste aproximado de 200.000 euros.

Ha recordado, asimismo, que en Asturias hay un Plan Autonómico de Protección Civil en el que claramente se especifica que ese documento marca los planes locales de Protección Civil. A este respecto, ha incidido en que en Gijón no hay ni Plan Local ni Junta Local de Protección Civil. Incluso ha recalcado que municipios de más de 20.000 habitantes están obligados a mantener el servicio de Protección Civil, a lo que ha añadido que en Gijón hay un Reglamento municipal, de más de 20 años, que apuesta por el modelo de la agrupación local de voluntarios.

"Que nos respeten", ha exigido Cortina sobre el Gobierno local. Este ha relatado que llevan con problemas desde que Foro accedió a la Alcaldía, e incluso han tenido que poner dinero de su bolsillo porque el Ayuntamiento no les quiere abonar todas los gastos pese a estar justificados. Por ejemplo, les han rebajado 3.000 euros en combustible, porque dicen que gastan demasiado. Además, estos cuatro meses del año han adelantado el dinero de su bolsillo, e incluso a veces deben usar sus propios medios.

"Prestamos un servicio de manera voluntaria, y nos está costando dinero", se ha quejado Cortina, quien ha asegurado que consecuencia de este "ostracismo" al que se les quiere someter es que se sobrecargue, según él, a la Policía Local con horas extras. También ha sospechado que ahora los 20 auxiliares de Policía Local son para reforzar el servicio de verano, que es lo que solía hacer el centenar de voluntarios de Protección Civil.

"Hace años que no nos llaman para emergencias", ha lamentado, para después instar al concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, que deje de escudarse en los funcionarios para justificar el retraso en la firma del convenio. Ha apuntado, además, que entre el centenar de voluntarios hay ya desmotivación, sobre todo de los recién incorporados. También ha remarcado que el Ayuntamiento tiene a su disposición personal "formado y gratis", pero no lo utiliza.

Según Muslera, se les ningunea y se les sustituye por voluntario de clubes deportivos que no tiene formación y que a veces es incluso menor de edad. A su juicio, parece que el Ayuntamiento quiere hacer ver que no son necesarios. En lo que va de año, solo les llamaron para participar en los actos de Reyes, en el Antroxu y un par de veces en Semana Santa.