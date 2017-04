«La maternidad adolescente es expresión de pobreza»

La maternidad adolescente registra una tendencia descendente en Asturias, con 3,08 casos por cada mil mujeres menores de veinte años, pero la elevada tasa de jóvenes que no utilizan métodos anticonceptivos en sus relaciones, un 30%, motiva la aparición de nuevos estudios sobre el fenómeno. En base a esta realidad, los sociólogos Stefano de Marco y Daniel Sorando han elaborado un análisis específico sobre la maternidad entre adolescentes gijonesas, que presentan 2,58 casos por cada mil mujeres. «La incidencia es pequeña, pero no debe dejar de preocuparnos su repercusión en la vida personal y laboral de las mujeres», señalaba la alcaldesa durante la presentación de la investigación, celebrada ayer en el Ayuntamiento. «La maternidad adolescente es un fenómeno presente en Gijón pero no hay motivos para alarmarse», respaldaba Daniel Sorando.

Más allá de los datos oficiales, cuyo último registro data del Observatorio de Salud de Asturias elaborado en el periodo 2012-2013, los sociólogos han analizado las causas y consecuencias de la maternidad adolescente a partir de entrevistas realizadas a dieciocho jóvenes. «Se recurre a muchos estereotipos, como que solo está presente en mujeres gitanas, pero hemos visto que existe en todos los grupos étnicos y niveles sociales», señalaba Sorando. Tomando como variables el origen socioeconómico, la educación o la relación familiar, los sociólogos determinan que el fenómeno tiende a reproducirse en contextos empobrecidos. «La maternidad en la adolescencia es expresión de la pobreza, pero no su causa, ya que esta estaba presente en muchos de los casos antes del embarazo», explicaba el encargado del estudio. Los expertos alertan de que las madres que proceden de contextos de escasos recursos económicos presentan una fuerte dependencia de las ayudas sociales. «El salario social contribuye a salir del bache, pero no es un sueldo con el que puedas vivir, con 500 euros tienes que pagar casa, luz, lo que necesite el niño», fue uno de los testimonios que recabaron durante el estudio. Otra de las cuestiones que han desentrañado en el análisis es el estigma al que hacen frente las jóvenes: «Son rechazadas por los grupos de padres cercanos y tienen que demostrar continuamente que son buenas madres». Sorando destaca también que en la mayoría de los casos analizados, las chicas desean para sus hijos un nivel educativo superior al suyo, así como estabilidad económica. En base a estas conclusiones, los expertos reclaman unas políticas públicas que favorezcan la autonomía de las madres.

La investigación conducida por Sorando y De Marco parte de un acuerdo plenario adoptado en diciembre de 2015, a propuesta del PSOE.