Teatro de la Escuela de Idiomas

El grupo de teatro de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas representó en el IES Fernández Vallín la obra 'The importance of being Earnest', de Oscar Wilde. Los intérpretes, en su mayoría, son alumnos del nivel C1. Asimismo, la escuela entregará hoy a Cruz Roja el donativo con los 960 euros recaudados en su mercadillo solidario.