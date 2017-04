«No vamos a dimitir. Haremos un presupuesto nuevo que represente la voluntad de todos»

Tras el rechazo, anteanoche, por la asamblea general de socios del Grupo de prácticamente la totalidad de sus propuestas, el presidente de la entidad, Antonio Corripio, admite el golpe, pero opta por enmarcarlo en la normalidad democrática. Dicho esto, hace más hincapié en lo que suponen las decisiones adoptadas que en lo que significan.

¿Era una hipótesis esperable el resultado adverso de la asamblea o fue una sorpresa?

Sabíamos que existe una oposición a nuestro modelo de gestión. Sorpresa fue que no se aprobaran los presupuestos. El ingreso de nuevos socios sabíamos que sería problemático. Para nosotros hubiera sido más fácil no presentar ese punto, porque sabemos que es un tema que moviliza y pudo haber quien enlazase eso con el rechazo a los gastos e ingresos.

¿Se arrepiente de haber presentado esa propuesta a la asamblea?

En absoluto. Queremos que la entrada de socios se produzca por orden de solicitud y con conformidad de la asamblea. Está en nuestro programa como punto relacionado con la transparencia. Un aspecto positivo de lo ocurrido es que creo que hemos conseguido que, de ahora en adelante, los socios no van a permitir que se haga de otra manera.

¿Rechazó la asamblea unas propuestas concretas o hubo votos contra la directiva o determinadas personas?

No lo sé, pero quiero pensar que fue una oposición a lo presentado. No obstante, es cierto que nuestra forma de trabajar nos ha hecho enemigos de quienes no la comparten. Viniendo a hablar con el presidente o el director ya no se pueden conseguir determinadas cosas en el Grupo. Pero hay personas que sabemos que tienen intereses importantes y que están acostumbrados a un modelo de gestión que ha desaparecido. Pero quienes jalearon los votos en contra como una victoria tienen que darse cuenta de que en las asambleas no gana ni pierde el presidente o la junta directiva. Es el club el que pierde los proyectos.

Pero la directiva sufrió un varapalo...

Evidentemente, hubiéramos preferido otro desarrollo de la asamblea, pero quien vea en esto una victoria tiene una visión muy pobre del club. Espero no tener personas instaladas en el 'no' permanente. Queremos pensar que no va a ser así y por eso vamos a trabajar en un nuevo presupuesto que, escuchando lo que ayer nos han trasladado los socios, represente la voluntad de todos ellos.

«Hay socios satisfechos»

¿Cómo interpreta que nadie, salvo la directiva al presentar cada propuesta, haya apoyado desde el atril las mismas?

Eso es habitual en las asambleas. Suele salir la gente disconforme. La que está satisfecha no sale, pero tampoco fueron muchos los que hablaron en contra. Sabemos que hay socios que están satisfechos y ojalá que hubieran salido, pero nosotros no lo vamos a preparar. La verdad es que viendo el ambiente de tensión de algunas asambleas, no invita a participar.

¿Qué piensa hacer para reducir la división?

Estamos dispuestos a escuchar a todos y buscar soluciones a los problemas que nos planteen. Nuestra disposición en ese sentido es total y desde que llegamos estamos en contacto con diversos colectivos.

¿Pero existe una oposición suficientemente organizada y con interlocutores o es difusa y anónima?

La comunicación en un club con cerca de 39.000 socios es un problema. Nuestro proyecto es crear canales que nos permitan conocer y valorar las ideas de todos.

La oportunidad de crecer

¿No existen ya esos canales?

Tenemos Infogrupo y un correo electrónico, pero no están siendo muy utilizados. Estamos trabajando en una web que permita una comunicación más fluida.

¿Cambiará mucho el Grupo la asamblea de anoche?

Tenemos convencimientos democráticos. La asamblea es soberana y ayer dijo claramente que no se quieren más socios ni más endeudamiento, al menos para determinados proyectos. En el presupuesto que presentaremos, esas premisas serán fundamentales. Eso es lo que ha cambiado.

¿Cuándo prevé presentar un nuevo presupuesto?

La directiva tiene prevista una reunión la próxima semana en la que empezaremos a fijar plazos, pero será a la mayor brevedad posible.

¿Habrá propuesta de congelación de cuotas o reducción de la subida del 3,9% rechazada?

En general, las cuotas tienen que subir al compás de los gastos. Ahora tenemos dos sedes más y 22 personas más en plantilla. Esos gastos deben ser soportados por las cuotas.

¿Puede el Grupo funcionar normalmente con un incremento igual al del IPC?

Son cálculos que tenemos que rehacer y ver el efecto en nuestras cuentas.

¿Qué obras quedarán sin hacer por falta de financiación?

Es una de las cosas que tendremos que decidir. Volveremos a reunirnos con los colectivos con los que habíamos consensuado el plan de inversiones y establecer prioridades, porque está claro que no todas se podrán llevar a efecto.

¿Qué es, a su juicio, lo más importante que se pierde tras el rechazo a sus proyectos financieros?

Perdimos la oportunidad de seguir creciendo. Intentamos trasladar a Mareo la actividad social y localizar en Las Mestas todas las inversiones en deporte. También intentamos reordenar algunos espacios como consecuencia del imprescindible plan de evacuación de la cafetería. El traslado de lo social a Mareo, por ejemplo, se puede decir que es un plan que queda un poco huérfano.

¿Siente su proyecto bloqueado?

Lo que tenemos bloqueado es el presupuesto, que es lo que más lamentamos no haber podido sacar adelante. Pero, con retirar las inversiones, el club sigue funcionando con normalidad. Seguiremos pagando las nóminas y a nuestros proveedores.

¿No queda, entonces, tocado su programa?

Nuestro programa hace hincapié en cambios de gestión, no en nuevas inversiones, así que no se va a ver alterado. Queremos gestionar el día a día de la forma más eficiente y estamos en disposición de hacerlo.

¿Pensó en dimitir?

No. El rechazo a nuestras propuestas es algo que no voy a ocultar que me duele, pero no vamos a dimitir, sino a presentar un presupuesto nuevo que refleje la voluntad de todos. Sinceramente, no creo que hayamos hecho nada para dimitir.

¿Y teme una moción de censura?

No. Tampoco creo que hayamos hecho nada que la justificase. Lo único que hacemos es trabajar por el Grupo, intentar hacerlo lo mejor posible y en esa línea vamos a seguir.