Voluntarios de Protección Civil critican su «ostracismo» y precariedad de medios

«Se está ahogando de manera calculada a la agrupación municipal de Protección Civil»». Es la denuncia política que lanzó ayer el concejal Pablo González, del PP, ante el «abandono vergonzoso y escandaloso» que según los populares sufren estos voluntarios por parte del gobierno municipal. El edil se refirió tanto al aspecto económico como a las tareas que se les encomiendan, pues su participación en actos públicos cada vez es menor. Sus críticas fueron compartidas por dos de los coordinadores de la agrupación, Javier Cortina y Adriana Muslera, quienes aseguraron que «desde la llegada de Foro al gobierno municipal hace seis años nuestra situación ha sido nefasta. No pedimos nada extraordinario, solo que nos respeten y pongan el servicio a funcionar». El PP llevará este problema al próximo Pleno, donde buscará el apoyo de los grupos municipales a la labor de estos voluntarios.

La agrupación aún está pendiente del cobro de más de 20.000 euros por sus actividades del año pasado, pese a haber presentado ya en enero los últimos justificantes. Javier Cortina añadió a este problema que en algunas de las partidas que sí han sido abonadas se aplicaron «minoraciones», al rechazar parte de las facturas presentadas. «No nos han admitido algunas de combustible con la única explicación de que gastábamos mucho. Y ese dinero que no nos dan tiene que salir de nuestro bolsillo. Ser voluntarios nos cuesta dinero», lamentó.

Además aún sigue sin firmarse el convenio de este año, que debería estar dotado con 113.000 euros. «Desde diciembre no tenemos presupuesto, ya que nuestra única vía de financiación es la municipal. Durante estos cuatro meses hemos tenido que adelantar todo lo que nos cuesta la gasolina», explicaron los coordinadores. Entre las consecuencias de este retraso está el impago de los seguros de algunos vehículos, parte de los cuales no tiene tampoco pasada la ITV. Javier Cortina y Adriana Muslera hablaron de un parque móvil antiguo, con coches sin cinturones de seguridad traseros, y también del carácter «obsoleto» de sus radioteléfonos, que hace que en ocasiones los voluntarios tengan que utilizar sus propios móviles para comunicarse con sus compañeros mientras están en un operativo. Pero más allá de las cuestiones económicas, en la agrupación preocupa que cada vez se soliciten menos sus servicios de apoyo. «Ya no se cuenta con Protección Civil para emergencias. No sé por qué hace años servíamos cuando hubo un naufragio en el puerto o una avería eléctrica en la residencia mixta y ahora no, cuando los voluntarios siguen teniendo la misma formación», critican.

Pruebas deportivas

Para el último desfile de Antroxu «nos llamaron casi sobre la marcha y de forma extraordinaria, al no haber convenio» y en las procesiones de Semana Santa el dispositivo fue menor que otros años. Pero donde más se nota su ausencia es en las pruebas deportivas, «donde nos sustituyen por 'voluntarios' de los clubes deportivos, sin formación específica y a veces menores de edad, a los que les dan un chaleco y les colocan en un punto del recorrido sin saber qué hacer». Los voluntarios relacionan el «ostracismo» al que se les somete con la próxima contratación de veinte auxiliares de policía para la temporada estival. «Precisamente, en las pruebas deportivas a las que vamos solemos ser veinte. Pero estos auxiliares le van a costar más dinero al Ayuntamiento, que ya sobrecarga de horas extraordinarias a sus agentes».