La baja natalidad deja libres 352 plazas de tres años en los colegios

El plazo para que las familias soliciten plaza en el colegio deseado finalizó ayer y lo hizo marcado, de nuevo, por la baja natalidad. Porque en 2014, año en el que vino al mundo el alumnado de tres años que se incorporará el próximo curso al colegio, los alumbramientos repuntaron en la ciudad, pero levemente. Por eso, el número de plazas de este nivel que han quedado libres es bastante parecido al que había en 2016 por estas fechas. A falta de que se haga efectiva la matrícula, quedan sin ocupar 352 plazas. De ellas, 319 corresponden a la red pública; treinta a la concertada y tres a la privada.

Dentro de la pública -que ofertaba 1.310 puestos-, el centro que más plazas tiene sin cubrir es el colegio Montevil, uno de los de más tamaño de la ciudad, de línea tres. Si ofrecía 69 plazas, las preinscripciones se han quedado en poco más de una treintena (35). El centro lleva tres años luchando por que Educación cumpla el acuerdo firmado de plantillas e incorpore a los profesores de apoyo de Infantil que le faltan. Desde hace unos meses, las familias salen a la calle para reivindicar este derecho y creen que «este incumplimiento» y su repercusión (la plantilla amenaza con suspender las salidas) puede haber perjudicado al centro. La demanda actual le permitiría mantener dos unidades de tres años y no tres, como hasta ahora. Los datos, en cualquier caso, como ha señalado el consejero serán efectivos en septiembre.

El Llano es otro de los afectados en esta primera parte del proceso por «la baja natalidad de la zona y la emigración», señala su directora, Adela de Castro. Ofertaba 46 plazas y las inscripciones son 14. Han caído más de la mitad de las que registró hace un año, cuando recibió 33, y por ahora dan para tener abierta un aula.

Prácticamente, las mismas razones ofrecen en el Ramón de Campoamor, que tiene 31 plazas libres. La 15 preinscripciones quedan lejos de los 46 puestos ofertados. Le siguen el Elisburu, con 23 puestos sin cubrir, y el Alfonso Camín, otro de los de mayor tamaño (69 plazas) y con 22 vacantes. Sus 47 solicitudes distan de las 63 que tuvo el año pasado. El descenso ha causado auténtica sorpresa en el centro.

En la concertada -cuya oferta de plazas es más limitada, de 622-, la cifra de vacantes es notablemente inferior. El centro con más plazas libres es el San Vicente de Paúl, con diez y le sigue, a distancia, el San Eutiquio Educación Infantil, con cinco, un resultado que el centro atribuye a los recortes que la Consejería de Educación ha hecho públicos en pleno proceso de admisión de alumnos. En la privada, La Corolla cuenta con tres puestos libres.

La limitación de vacantes durante este periodo ha sido uno de los principales caballos de batalla de ambas redes. Porque la oferta de la pública también se ha visto recortada basándose en datos del curso actual y no en la demanda real.

Recuperación de aulas

Las cifras demuestran que la Consejería de Educación no ha estado acertada con las previsiones. El colegio Nicanor Piñole, con 23 plazas, ha visto superadas sus expectativas, con 40 solicitudes. Es decir, cuenta con 17 excedentes, la mayor cifra de todas. Su directora, Marta Avello, muy contenta, no dejó pasar ayer más tiempo y ya ha solicitado al departamento de Genaro Alonso la segunda aula. Dentro de los colegios, el Atalía, de línea dos, ha recibido 59 preincripciones, por lo que hay trece niños que no han logrado plaza. En su caso, no hay posibilidad de una tercera aula porque el centro no dispone de espacio físico para ello.

Muy satisfechas también se mostraron ayer las direcciones de las Escuelas de Educación Infantil, sobre las que pesaban de nuevo los recortes después de que la consejería les eliminara el año pasado un aula de tres años a cuatro de las cinco que hay en la ciudad. La escuela José Zorrilla, que abría el plazo de solicitud con 23 plazas, ha recibido demanda para 39, por lo que cuenta con dieciséis excedentes, un dato que se considera «suficientemente justificado» para recuperar de nuevo el aula que Educación le cerró.

Y lo mismo dicen en la escuela Gloria Fuertes, que, con 46 puestos, ha recibido 57 solicitudes y cuenta con once críos de más. También reclaman el aula perdida para ella. «Ahora se ha visto que este modelo de enseñanza sí funciona», señaló el colectivo, quien recordó que en una reunión reciente el consejero y el director general de Personal Docente y Planificación Educación, Roberto Suárez Malagón, «existió el compromiso de recuperar la unidad si superábamos nuestra oferta en seis alumnos». En similar situación está el Federico García Lorca.

En la pública, el número de excedentes se ha visto incrementado con respecto al curso pasado (24) y alcanza los 96. En la concertada, asciende a 35, una cifra prácticamente invariable. Dentro de esta red, el que más lista de espera tiene es la Inmaculada, con diecisiete, ya que ha recibido 92 preinscripciones frente a las 75 plazas ofertadas. Le siguen el Codema, con ocho excedentes; La Asunción y el Virgen Reina, con cuatro cada uno, y el colegio San Miguel, con dos solicitudes más que plazas.