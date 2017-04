Convivencia con más diálogo que sanción

Era un debate a seis, pero el foco de todas las preguntas fue, desde el principio, el concejal de Seguridad Ciudadana. Tanto de sus compañeros en la mesa: José Carlos Fernández Sarasola (Ciudadanos), Sofía Cosmen (PP), Estefanía Puente (Xixón Sí Puede), Aurelio Martín (IU) y Monchu García (PSOE), como del público presente en el salón de actos del Museo del Ferrocarril.

Con frases como «en Gijón hay menos jóvenes que perros» o «antes de la ordenanza, la Policía poco podían hacer frente a los problemas que el botellón causaba a los vecinos, salvo dar besitos», Esteban Aparicio acaparó micrófono en de la jornada 'Construyendo Convivencia. Jóvenes y Espacio Público' organizada por el Conseyu de Mocedá.

La entidad invitó a los portavoces de los seis grupos municipales a un debate, moderado por EL COMERCIO, para analizar los tres años de aplicación de la ordenanza que nació para atajar el botellón y, sobre todo, para poner sobre la mesa propuestas de mejora. Unos cambios pendientes desde 2015, algo que todos los grupos lamentaron. La unanimidad llegó, también, para las posibles soluciones: «Un texto dialogado, en el que se impulse la prevención y se sustituyan las sanciones por trabajos en beneficio de la comunidad».

Ese fue el mensaje tan aplaudido como defendido por los seis portavoces municipales, aunque el acuerdo no llegó para valorar la efectividad de la ley. «Si no hay botellón es por que existe esta norma», defendió Sofía Cosmen, posición que compartió Fernández Sarasola «en ese aspecto, la ordenanza ha servido».

Desde la izquierda, el rechazo al texto legal fue total. «Nosotros no estábamos cuando se aprobó, pero criminaliza a los jóvenes», sentenció Estefanía Puente. «Al final, en la misma calle te pueden multar por consumir, si lo haces por tu cuenta, o no, si lo haces en una terraza», criticó Aurelio Martín. Desde el público se apuntó que «se ha privatizado el espacio público. Lo de Nochevieja ¿no fue un botellón?». Monchu García recordó «no fue una ordenanza pactada. Nosotros no la apoyamos y, recuerdo que, aunque se nos llamó en jornadas de debate previas, el concejal tomó muchas notas, pero las debió guardar en un cajón», dijo.

«Nunca hubo botellón»

«Se lo diré a Rafa Fernández Felgueroso», bromeó Esteban Aparicio en referencia a su antecesor en el cargo. Aunque ayer él no tomó ninguna nota, sí se comprometió «a trabajar para que la nueva norma salga del diálogo. Que incomode razonablemente a todo el mundo».

Para lograrlo, será necesario, apuntaron los asistentes, «mucho diálogo. Que no se sea hipócrita y se multe por beber en la playa y, después, se haga un macrobotellón oficial, como el de la Fiesta de la Sidra», señaló el presidente del Conseyu, Álvaro Granda. Además del diálogo, plantearon medidas preventivas. «En Gijón nunca hubo botellón», aseguró Monchu García, ante la queja de Aparicio, que mostró una fotografía de Cimadevilla llena de basura tras una noche de fiesta».

«Si hablamos de consumo entre los jóvenes, quizá lo que se ha logrado es que no se vea, pero que lo hagan igual», criticó García. Para evitarlo, él, Puente y Martín plantearon «que se trabaje con los jóvenes, solo con sanción no se logra nada».