El hombre que agredió con un machete a un policía jubilado en Gijón tiene brotes psicóticos

David Pereira, el acusado de agredir brutalmente a un policía jubilado en el Polígono de Pumarín el pasado mes de enero, sufre un trastorno de personalidad con episodios paranoides. Así lo refleja el examen psiquiátrico solicitado por el juzgado de Instrucción número 3, que acaba de concluir la fase de instrucción del procedimiento y ha dictado el auto de procesamiento por el cual se da traslado a la Sección Octava de la Audiencia Provincial. Será ahora el ministerio fiscal el que, a la vista de las pruebas existentes, elabore el escrito de acusación contra el procesado, que permanece en el centro penitenciario de Asturias desde que fuese detenido pocos minutos después de atacar con un machete a Luis Alberto Tudela, un agente retirado de la Policía Nacional que a punto estuvo de perder la vida a consecuencia de las lesiones.

Así lo considera el informe forense realizado a la víctima, que aprecia que existió «un riesgo vital» para el agredido, que hubiese fallecido «de no haber recibido una atención sanitaria de urgencia». Fue atacado de «forma sorpresiva e inopinada» cuando salía de su portal -a escasa distancia del domicilio del acusado-. Recibió varios machetazos en el abdomen que le provocaron lesiones de extrema gravedad, además de un corte superficial en el brazo al tratar de defenderse. Caminó varios metros y trató de pedir auxilio al conductor de un coche cuando se desplomó en el suelo. El presunto agresor fue detenido a pocos metros, aún con el arma en la mano y gritando frases inconexas.

Alcohol y drogas

Ante el juez de guardia, David Pereira, de 36 años, declaró: «No sé qué pasó, tengo una laguna y no me acuerdo claramente. Solo sé que me detuvieron cerca de casa y me dijeron que había atacado a un vecino». Según sostiene su abogado, Luis Tuero, «tomaba de forma descontrolada la medicación para su patología y consume de forma habitual bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

Cuatro años antes de protagonizar el violento episodio, mantuvo en vilo al vecindario cuando durante uno de sus brotes psicóticos amenazó con tirarse desde la ventana de su piso en la calle del Puerto Pajares. Se desplegó entonces un amplio operativo policial en el que intervinieron la Policía Local, la Policía Nacional y los bomberos. Además de los altercados públicos protagonizados, tiene a sus espaldas varias detenciones por delitos contra el patrimonio y amenazas.

Desde el 5 de enero permanece interno en la UTE de Villabona, donde está sometido a un programa de deshabituación de las sustancias estupefacientes. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial, previsiblemente a finales de este año. Se enfrenta a una condena de entre nueve y dieciocho años de cárcel, dependiendo de si las acusaciones públicas y particulares consideran que es autor de un delito de homicidio en grado de tentativa o bien de un asesinato intentado.

El herido fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y cuatro meses de la agresión aún se encuentra a tratamiento médico. Los hechos tuvieron lugar la tarde del 4 de enero.