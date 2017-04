«Ha sido una experiencia vital fantástica»

Tres menos diez. Primera planta de Las Delicias. Julio Maese entra, despistado, a una sala abarrotada que irrumpe en un largo, denso y caluroso aplauso. Casi 34 años al frente de EL COMERCIO justifican, con creces, la cita. Pero el homenajeado, exdirector general de este periódico y ahora asesor jurídico y secretario del consejo de administración, no puede evitar manifestarse «emocionado y agradecido». Mira, primero sin voz, a todos lados y contempla su historia profesional en los rostros de quienes le han acompañado durante la singladura. Los de ahora y los de antes. Pues no faltan directores (el actual, Marcelino Gutiérrez, y los exdirectores de esta casa Íñigo Noriega y Juan María Gastaca), históricos (Iñaki Tellechea, Fernando Marín, Arturo Muñiz, a sus 91 años, y José Antonio Rodríguez Canal) y savia presente de EL COMERCIO y de Vocento. Cuando cesan los aplausos, Julio abraza uno por uno a los asistentes; primero a su mujer, Nila, desbordada por la emoción; sus hijos Julio, Andrés y Guillermo; sus hermanas; y todos los demás.

Llega el momento de poner palabras al acto y su sucesor, Goyo Ezama, no escatima alabanzas. «Muchísimas gracias, Julio, una persona absolutamente relevante para esta empresa, al nivel de Francisco Carantoña, el mejor jefe que he tenido y alguien con quien es absolutamente fácil trabajar». Íñigo Barrenechea, director general de Vocento en la Zona Norte, abunda sobre la dificultad de buscar referentes en estos tiempos complicados y apostilla: «Tú lo has sido para muchos de nosotros, has jugado un papel fundamental en el desarrollo del grupo Vocento en los últimos veinte años, en los que has representado a la perfección nuestros valores». Y, dicho esto, añade cómplice: «No sabéis cómo defiende la casa fuera de aquí».

La serenidad de Julio Maese fue otro de los valores reseñados por Barrenechea, quien le acompañó otros tales como «camaradería, compromiso, trabajo y calor». Una cercanía que llegó al punto, ilustró, de que su hija le sigue preguntando por él desde aquel susto que le dio la salud en 2005. «¿Qué tal Julio?, me pregunta cada vez que nos hemos visto. Y yo le digo 'Muy bien hija'». Con su talante sosegado, remachó, «te ayuda a ser mejor profesional y mejor persona». A Julio Maese, que le tocó el periodismo desde la época de la máquina de escribir a la de las noticias escritas en teléfonos móviles, como recordó él mismo, le sucede al frente del decano Goyo Ezama, en quien Barrenechea mostró plena confianza para «dar continuidad» al proyecto de EL COMERCIO a las puertas de su 140 aniversario. «El relevo no tiene mala pinta», ilustró de forma coloquial, algo en lo que coincidió plenamente el homenajeado.

«A disposición de todos»

En su discurso, Julio Maese comenzó por confesarse un tímido del micrófono pero con el paso de los años, ironizó, ha habido quien le animó a meterse en política, al haberle cogido el tranquillo al asunto. Desde que dejó la dirección general del periódico, hace un mes, dijo que ya tiene para escribir un libro. Lee el periódico más relajado, ve la vida de otra manera, pero mira atrás y concluye: «Ha sido una experiencia vital fantástica». Y apostilla: «Llevaré EL COMERCIO dentro toda mi vida».

Maese mostró plena confianza en la plantilla para «tener periódico para muchos años», ensalzó la incorporación a Vocento, «una suerte para nosotros», y quedó «a disposición de todos». Un lote de regalos remachó la jornada festiva.