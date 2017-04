«El 75% de la ciudad se dedica a espacios para que los coches circulen o aparquen»

Carlos Rodríguez lleva cuatro años al frente de 30 Días en Bici, la iniciativa que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual y como elemento transformador de la ciudad. Cada mes de abril, el movimiento reta a los ciudadanos a emplear la bicicleta en sus desplazamientos diarios. Tras un mes de salidas ciclistas, exposiciones, biciconciertos y bicitapeos, las actividades llegan a su fin con la última marcha por las calles de Gijón y la posterior fiesta de clausura en el Muséu del Pueblu d'Asturies.

¿Qué celebración tienen planeada para este último día?

Es un día muy especial, coincide que termina 30 Días en Bici y el 30 cae en domingo, no nos había pasado nunca. Por eso tenemos preparada una gran fiesta con dos conciertos, la final del 'bus & ride', danzas del mundo, gaiteros y la entrega de la última bicicleta que sorteamos, una bici clásica preciosa.

30 Días en Bici nació en Minneapolis y usted lo importó a España. ¿Qué le atrajo del proyecto?

La parte de poner un pequeño granito de arena con el que hacer que las cosas cambien para otras personas. Cuando empecé no pensaba que iba a tener la dimensión que tiene ahora. Hice mis treinta días en bici y convencí a setenta personas. Al año siguiente se empieza a plantear como un proyecto más grande, de ciudad. Y luego desde Gijón lo exportamos a otros sitios. Fue todo de sorpresa en sorpresa.

Ahora está presente en ciudades de toda España y Latinoamérica. ¿Qué singularidad tiene en Gijón?

Aquí está el grupo promotor y tenemos el programa de actividades más completo. 30 Días en Bici es una herramienta de ciudad para promocionar el uso de la bicicleta y ya está integrado dentro de la oferta de actividades de Gijón. Se ha convertido en una cita consolidada. En julio hay Semana Negra y en abril, 30 Días en Bici.

¿Cuál es el balance de participantes de esta edición?

Estamos batiendo récords en las bicicletadas, superando las trescientas personas cada domingo. En cuanto a perfiles, acuden unos 75 niños, lo que es esperanzador porque van a ser los ciclistas del mañana. También valoramos mucho el perfil de género. En todas nuestras actividades estamos en el 50%-50%, mientras que en el ciclismo deportivo la proporción es de un 70% de hombres frente a un 30% de mujeres.

Este año han incorporado el componente social mediante la colaboración con tres ONG, ¿se puede transformar la sociedad a través de la bici?

La bicicleta es un elemento de transformación. No vamos a decir que el mundo vaya a cambiar porque montemos en bicicleta, pero las ciudades sí cambian cuando se apuesta por los modos blandos de transporte. Tenemos ciudades que están configuradas a imagen de las necesidades del coche. El 75% del espacio urbano se dedica a que estos vehículos a motor pasen o estacionen. Cuando cambiamos el foco para configurar la ciudad, cambia la vida de la gente.

En Gijón solo un 0,6% de los desplazamientos se hacen en bici y un 36,8% en coche. ¿Qué ocurre?

Pasan dos cosas. Una, que hay un buen número de desplazamientos peatonales. Y otra, que Gijón es una ciudad con unas facilidades inmensas para meter el coche. La permeabilidad del centro no incentiva a que la gente adopte pautas de movilidad más racionales. No se trata de cargarse el coche, sino de adoptar una forma más racional de uso de los medios de transporte de los que disponemos. La conocemos, pero cuando tomamos la decisión de 'cómo me voy a mover hoy', el automatismo de coger el coche lo puede todo.

El plan de movilidad que está elaborando el Ayuntamiento, ¿da el peso suficiente a la bicicleta?

El plan está todavía en una fase muy temprana, pero hay un nuevo elemento que es el foro de la movilidad. No se va a redactar desde una concejalía, sino que hay tres actores: el Ayuntamiento, el equipo redactor y el foro de la movilidad, que está llamado a tener un papel importante. La visión de los ciudadanos va a ser definitiva y la mayor parte de la gente quiere una ciudad más limpia y menos ruidosa. Es un desafío importante y creo que Gijón no se va a quedar colgada en el siglo XX. Vamos a dar un salto adelante.

¿Están bien diseñados los carriles bici de la ciudad?

Las infraestructuras ciclistas tienen que estar destinadas a favorecer la movilidad, no a ser un elemento de ocio. Gijón adolece de algunos fallos. Falta conectividad y se ha optado por un modelo de carril bici por la acera, cuando lo que hace falta es avanzar por otras vías. No todo pueden ser carriles bici, tiene que haber zonas 30, con calles de velocidad limitada y prioridad ciclista. Puede que así incluso se incremente la velocidad de los coches, porque la media en ciudad es de diecisiete a veinte kilómetros por hora.

Convivir con los peatones

¿Cómo es la convivencia entre ciclistas y peatones?

No se pueden desarrollar infraestructuras ciclistas a costa del espacio peatonal, que es una tentación que se ha vivido en Gijón.

¿Por ejemplo en Rodríguez San Pedro?

Por ejemplo. Esa es una cuestión que la alcaldesa se comprometió a solucionar. Todo lo que se ha hecho también por la avenida Constitución va por la acera, y es un error. Quita espacio a los peatones, les hace ir inseguros y no resta espacio al coche. Es un encaje negativo para todos y genera una falsa sensación de seguridad para los ciclistas, sobre todo cuando llegan a los cruces.

¿Cuáles son los puntos negros para los ciclistas en Gijón?

No creo que los haya. Lo que hace falta es considerar cuáles son las necesidades de la gente, para que parte de los desplazamientos que se hacen en coche, que en un 60% de los casos son de menos de cinco kilómetros, se hagan en bici. Necesitamos carriles, calles de prioridad ciclista, aparcabicis...

¿Se puede mejorar el servicio GijónBici de bicicletas públicas?

GijónBici fue el segundo dispositivo público que se montó en España y siempre ha tenido unos datos muy buenos. Pero se fue quedando estancado, porque la ciudad creció y los puntos no se ampliaron. Han surgido nuevos barrios y necesidades que no está cubriendo el actual dispositivo. Hay que llevar la bicicleta pública a las estaciones de tren y autobús y asociarla a los centros de atracción, como los colegios o la Universidad. Ahora están colocadas un poco donde caben.