Festejos primará las romerías organizadas por los vecinos en el reparto de subvenciones

Desde hoy, 1 de mayo, hasta el próximo diciembre, Gijón disfrutará de 46 citas festivas en sus barrios y parroquias. El calendario de romerías se inicia con dos importantes novedades: el incremento en un 20% de la subvención municipal destinada a tales fines y, por otra parte, que el reparto de las ayudas ya no será proporcional. Las fiestas organizadas por los propios residentes -desde las comisiones de festejos, sociedades o directamente a través de las asociaciones vecinales- recibirán más dinero de las arcas municipales que las que delegan, y contratan, esta tarea en empresas del sector del ocio y la hostelería. ¿El objetivo? Recuperar la tradición y la filosofía de las verbenas.

El concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, defiende que el cambio en la normativa pretende involucrar a la ciudadanía en la gestión de las celebraciones y «evitar que el dinero se vaya a empresas externas». «Es para el barrio y son sus habitantes los que deben promoverlas», incide. La medida ha sido acogida con diferentes prismas entre los afectados. En La Camocha y Cabueñes, por ejemplo, la respaldan. Otros colectivos, como las comisiones de El Roble (Montevil) y Mareo, son partidarias de seguir contratando empresas.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Adrián Arias, al frente del equipo que organiza las de La Camocha, considera que se trata de evitar una «privatización encubierta». «Son los vecinos los que deben despachar y atender la barraca. La gestión es popular y transparente. Las empresas devalúan nuestro quehacer», sostiene. Desde Montevil, argumentan que «a nosotros no nos queda otra. Organizamos las actividades infantiles pero no podemos contratar gente para estar en la barraca». En Cabueñes, Ignacio Moro, con 25 años de experiencia en la organización de la verbena de esta parroquia, está de acuerdo porque «nosotros delegamos una vez con la barraca y ya no lo volveremos hacer más. Fue un desastre».

Quebradero de cabeza

Jorge de la Vega lleva tres años organizando fiestas en Gijón, Villaviciosa y León con la firma Tatolandia. Este año se encarga de 19 de los 46 eventos programados en el calendario local. Es crítico con la normativa y argumenta que «los vecinos son ya mayores, en general, y toda la gestión que requiere una fiesta supone un quebradero de cabeza». Y, apostilla, «mientras, el Ayuntamiento, ¿qué les da? Una porquería de ayuda. Tocan de 1.100 a 2.000 euros cuando una buena fiesta no baja de los 20.000. El Ayuntamiento siempre está poniendo trabas. Es una pena, deberían sentarse y escuchar».

De la Vega ofrece el paquete completo. Desde la tramitación de los seguros, el pago a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la contratación de orquestas para amenizar las romerías, las atracciones de feria y la explotación de la barraca y pulperías , además de las actuaciones infantiles y del folclore tradicional, con gran demanda en los programas. «Nos ocupamos de todo para recuperar los festejos, no nos queremos lucrar. No tenemos márgenes millonarios para el trabajo que hacemos. Arriesgamos mucho y también hay pérdidas. Invito a la gente a que lo haga y vea. Los vecinos están cada vez menos en la labor de organizarlas por el lío que conlleva, pero la gente quiere fiesta», remarca.

En ese sentido, Juan González, de Mareo, reconoce que han sacado a concurso la celebración de San Juan porque «son todo problemas y así nos despreocupamos. El año pasado trajimos a Medina Azahara, pero éste tendremos que conformarnos con orquestas más pequeñas». El presidente de la comisión de Contrueces, Eduardo Diéguez, impulsó en 2015 la recuperación de las fiestas del barrio y teme que este tipo de celebraciones puedan llegar a perderse por la burocracia que conllevan. «Yo tengo 38 años y ando loco con la certificación digital que nos exigen ahora para la tramitación, no todos estamos preparados. Muchos ya ceden hasta la barraca para evitar problemas», plantea.

Menos pagos a la SGAE

Este año, por otra parte, tienen una ventaja. Las fiestas de barrios y parroquias tiene un descuento del 25% sobre el precio que pagan cada año a la SGAE por derechos de autor. «Es un pequeño ahorro pero tampoco se nota mucho», explica el responsable de Cabueñes. Ignacio Moro lleva al frente de la fiesta los mismos años que tiene la verbena. Para celebrar el cuarto de siglo, ampliarán un día el programa y vendrá la orquesta gallega Olympus. «Aumentamos el presupuesto, son más de 35.000 euros».

Entre los inconvenientes, además, destaca el botellón y las toneladas de basura que genera. «Tenemos que recogerlo nosotros», dice Moro aclarando que «no podemos prohibirlo por estar en un espacio público». El problema es generalizado, aunque no todos lo sufren igual. «El año pasado había casi más gente con el botellón que en el prau de la fiesta y esto implica pérdidas», cuenta González, de Mareo. En opinión de Adrián Arias, parte del problema se podría resolver con «precios más populares en las barracas». Otros abogan por más policías.