La mecanografía regresa renovada a las aulas

«Belén, adivina cómo escribe mi enfermera. ¡Utiliza el teclado con dos dedos!». Es la anécdota que le contó una niña de nueve años, alumna del colegio Montedeva de Gijón, hace unas semanas. Ella, como otros cincuenta niños más de Primaria, ha decidido inscribirse este año en 'Fasttyping', aprender mecanografía con un programa y un teclado de ordenador. Lleva desde octubre recibiendo una hora de clase a la semana como actividad extraescolar y ya se da cuenta de que el método empleado por muchos adultos no es el adecuado. A estas alturas, está cerca de alcanzar las doscientas pulsaciones con menos de un 3% de error, el objetivo fijado para final de curso.

Nadie recuerda en qué momento se perdieron las clases de mecanografía, pero «lo que está claro es que hoy en día no hay oficio ni carrera en la que no se utilice un ordenador. En los colegios se imparte Informática a los alumnos (Word, Excell), pero no se les enseña a utilizar correctamente el teclado, cuando es algo fundamental y por donde habría que empezar». Lo explica Belén Ovana, coordinadora del programa 'Fasttyping en Asturias' y a quien se dirigía la alumna. La empresa M. A. E., dedicada desde hace más de treinta años a la enseñanza de la mecanografía e informática, detectó hace nueve la necesidad que había de que los alumnos utilizasen correctamente el teclado.

Fue así como nació el proyecto, que lleva tiempo implantado en el País Vasco, Cantabria, Burgos, Pamplona, Madrid, Tenerife y Las Palmas y que este año ha llegado a Asturias. La idea ha gustado y trece colegios han decidido incorporar el programa. Incluso uno de ellos, el Patronato San José de Gijón, lo ha incluido dentro del currículo de sexto de Primaria. 46 niños, divididos en tres grupos, cursan una hora a la semana de 'Fasttyping'.

Los doce restantes la han ofrecido como actividad extraescolar. Son el colegio Manuel Martínez Blanco, Montedeva y San Lorenzo, en Gijón; La Ería, Parque Infantil, Veneranda Manzano, La Corredoria y Buenavista, en Oviedo; el Colegio Salesiano Santo Ángel y Santa Luisa de Marillac, en Avilés, y el Colegio Inglés de Pruvia. En los concertados, donde hay continuidad entre Primaria y Secundaria, hay un grupo para cada etapa, aunque en algunos se han formado hasta tres grupos por la demanda.

¿Y en qué consiste? Los niños llevan a clase una mochila con el teclado cegado, en el que las letras han sido tapadas con pegatinas de colores. Lo enchufan al ordenador, donde previamente ha sido instalado el programa, y a partir de ahí siguen las lecciones y los ejercicios, que han de repetir tres veces, aunque lo hagan bien, para ir reteniendo las letras.

Se autocorrigen

De este modo, empiezan colocando los dedos en las teclas J y F, donde hay una ranura, y sin mirar, con la vista puesta en la pantalla, van moviendo los dedos por el teclado para regresar a esa posición inicial. La dificultad de los ejercicios aumenta según van pasando de nivel y una de las ventajas, según explica Ovana, es que «los propios alumnos se autocorrigen. Ven las pulsaciones y los errores que han cometido». Poco a poco, se van acostumbrando a utilizar los diez dedos para que, a final de curso, puedan escribir textos largos de diez minutos.

Según los niños, el programa, basado en pulsos, tonos y destellos de colores, permite «aprender de forma amena». Aun así, los últimos diez minutos de clase están dedicados a juegos, siempre con las palabras como eje. Para impartir este programa, se ha contratado a maestros y pedagogos que han recibido formación específica sobre este programa.

Después de siete meses de andadura, los profesores de Informática aseguran que se notan los progresos. Porque los niños que lo deseen también pueden practicar en casa conectándose a una plataforma. Los que carecen de conexión a internet también tienen posibilidad con un pendrive.

Algunos padres han decidido seguir los pasos de sus hijos y se han inscrito en cursos adaptados, que se imparten en un centro de formación de Viesques, en Gijón (Politeknika). De los participantes, hay niños que ya han expresado su deseo de repetir la experiencia, por lo que el curso que viene pasarían al 'Advanced', en el que, además de coger velocidad con el teclado, las lecciones son en inglés.