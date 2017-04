«Queremos que se vuelva a la ética y al espíritu grupista, que se ha perdido»

Aseguran que el malestar por la nueva gestión del Grupo Covadonga se está generalizando entre la masa social y esta situación ha animado a este colectivo de grupistas a organizarse para servir de conexión con la junta directiva presidida por Antonio Corripio y «que se vuelva a la ética y al espíritu grupista, que se ha perdido». Así lo indicaron ayer socios conocidos del club y que forman parte de este colectivo, como son Juan Molina, Amparo Abejón, José Antonio Migoya, Alfredo González, Adolfo González y Pelayo Palacio, quienes echan de menos la transparencia prometida por el presidente.

Entre los problemas que hay en el Grupo Covadonga apuntan que se ha despedido a monitores y trabajadores, se condiciona el voto en las asambleas de socios y empleados, se prevén inversiones «faraónicas», se pretende trasladar la actividad social a Mareo, hay un proyecto para un parque acuático y se han eliminado los socios deportivos, lo que ha implicado otros problemas. «Tiene que haber diálogo con todos los socios, no solo con los amigos», indicó Juan Molina, que dijo que «queremos intentar que el Grupo mejore y lo que la junta directiva haga bien, lo vamos a aplaudir».

Este colectivo cree que no se debieron incluir las obras de mantenimiento de las instalaciones dentro de las inversiones, que fueron rechazadas en la última asamblea. «El mantenimiento no tiene que ser sometido a votación», señaló Pelayo Palacio, que puso como ejemplo el estado en el que se encuentra la pista de hockey, donde juegan equipos de Primera División y en el que sus deficiencias han ocasionado lesiones a los deportistas.

«No buscamos revanchismo. No se trata del no por el no, sino que se trabaje de una forma coherente y con sentido común», apunta Alfredo González. Y es que aseguran «no estar ni con Corripio ni con Tamargo», añade José Antonio Migoya.

Aunque estos socios no ven bien el impulso que se quiere dar a las instalaciones de Mareo, indican que «no estamos contra los socios del antiguo Centro Asturiano. Tenemos asumido que son socios de pleno derecho del Grupo», apuntó Molina, pero consideran prioritario ser «conservadores en la gestión económica» ante la posibilidad de que se puedan adquirir las instalaciones del Club Hípico Astur o de parte de la finca La Torriente para ampliar el complejo de Las Mestas.

Socios deportivos

Hay un aspecto que duele especialmente a estos grupistas, como es la eliminación de los socios deportivos, que servían como refuerzo a distintas disciplinas del club. Eso ha motivado que las diferentes secciones trabajaran para recuperar jóvenes socios que pertenecían a otros clubes, llegando al punto de que desaparecieron deportes de otros centros, caso del Colegio Monte Deva, que se quedó sin sección de baloncesto. «Hay que mantener el socio deportivo para tener gente con un nivel superior al de tus jugadores, pero solo en las categorías superiores. No para que entren como si fuera un coladero», apunta Alfredo González.

Por eso, quieren poder hacer un seguimiento del trabajo de la junta directiva y que no se desvíe del ideario grupista. Se ofrecen para «ser conductores de los problemas de los socios» con el presidente del club. Están convencidos de que Antonio Corripio se pondrá en contacto con ellos para conocer lo que siente la masa social y poner soluciones. «Tiene que bajar al ruedo, hablar con todos los socios en general y ver a qué se debe ese malestar. Aquí no hay grupos contra él», apunta Migoya.

«Nos puede llamar o no, pero el presidente sabe que estamos ahí. Además, ya supondrá el malestar que existe después de lo que ocurrió en la asamblea», aseguran.