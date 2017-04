Recogen firmas para pedir más control y evitar 'pisos patera' como el de Caveda

Los vecinos de la calle Caveda quieren evitar que se repita la situación de angustia que vivieron el pasado 25 de marzo a raíz del incendio que obligó a evacuar el edificio situado en el número 12, donde habitaban unas cuarenta personas, la gran mayoría de nacionalidad rumana, y entre ellos, varios niños. Tras el encuentro que mantuvieron a principios de mes con los responsables municipales, han reunido más de un centenar de firmas que en los próximos días presentarán en el Ayuntamiento para exigir una mayor vigilancia y control en los alquileres que se realizan en la ciudad. Los vecinos ponen el foco especialmente en aquellos que se tramitan con los colectivos más desfavorecidos para evitar fomentar lo que denominan 'pisos patera'.

El escrito aún no ha salido a la luz porque «había un problema con la redacción del encabezado que hicieron los residentes de Caveda. Estamos cambiándolo para evitar posibles tintes racistas», explicó la vicepresidenta de la asociación de vecinos Jovellanos -que dirige la zona centro-, María Teresa Cuevas. En la petición, comentó, los propietarios de la calle Caveda reclaman al Ayuntamiento las medidas de seguridad que debe tener un edificio para ser habitado sin que cause problemas o peligros para sus habitantes. Piden que se regularicen estos traspasos y que se vigilen, cumpliendo la normativa, las condiciones de los arrendamientos, así como la habitabilidad y la seguridad de los inmuebles cedidos. «Queremos evitar los realquileres masivos, el mal uso de la luz con enganches ilegales que pueden provocar cortocircuitos, la acumulación de basura y colchones en los patios. Eso no puede estar permitido. Hay que vigilarlo porque puede ser peligroso».

Mientras tanto, tres de las cuatro familias con menores que habían sido realojadas en el Albergue Covadonga tras el incendio ya han sido reubicadas. El Principado les adjudicó tres pisos por el procedimiento de urgencia. Las viviendas se entregaron el pasado día 18. El director general de Vivienda, Fermín Bravo, explicó que «son los tres primeros pisos de los 66 que el Gobierno regional, mediante convenio con el Ayuntamiento, ha puesto a su disposición para su reparación con cargo al Plan de Empleo local y posterior adjudicación regional a propuesta municipal». Se trata de una experiencia pionera en Asturias que, según recordó Bravo, «pretende ser la manera más rápida de dar respuesta real a las necesidades de las familias más vulnerables».

El edificio sigue precintado

En el Ayuntamiento, según manifestó la presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Eva Illán, «no teníamos pisos disponibles por eso derivamos el caso al Principado». Desde la Dirección General de Vivienda, advirtieron también de que «aunque se adjudicaron cuatro viviendas inicialmente, se entregaron solo tres porque una de las familias renunció a la hora de entregarles las llaves y retornó a su país».

Mientras tanto, el edificio del número 12 de Caveda sigue precintado por una resolución dictada el 6 de abril por el departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, en la que ordena a la propiedad a realizar obras de seguridad. El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, explicó que «solo puede acceder al inmueble el propietario para ejecutar las reparaciones necesarias. Eso es lo que nos ha informado la Policía». Sin embargo, no es la primera vez que los vecinos más próximos alertan por la noche a los agentes. Aseguran que «los inquilinos vienen con linternas para coger cosas. Una ventana del bajo derecha tiene el cristal roto. Entran por ahí». Aparicio admitió que «sé que hay llamadas» y avisó de que «no se permite la entrada, quien lo incumpla comete una infracción».