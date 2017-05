Una manada de jabatos campa a sus anchas por Nuevo Roces

No hay prácticamente día que los jabalíes no se dejen ver en el casco urbano y provoquen algún incidente. El domingo por una noche un conductor tuvo que esquivar a un grupo de jabatos que campaban a sus anchas en una carretera del barrio de Nuevo Roces, junto a los campos de fútbol. Entre la manada no había ningún ejemplar en edad adulta.

Hace un mes, en el parque público del mismo barrio, un jabalí a punto estuvo de matar a un perro de raza teckel después de salir de entre los matorrales y atacarlo. El can sufrió graves lesiones abiertas y tuvo que ser operado de urgencia en una clínica veterinaria. Fue el propietario del perro el que consiguió separar al suido de su mascota, poniendo en riesgo su propia vida. También el domingo, poco antes del avistamiento del grupo de crías, un conductor atropellaba a un jabalí que irrumpió en la autovía del Cantábrico, pasado el desvío de Quintes en dirección a Galicia. El conductor no pudo hacer nada para evitarlo. El coche, un Seat León, resultó con graves desperfectos, si bien no hubo que lamentar daños personales.

En marzo, la Policía Local abatió a tiros un jabalí de unos 70 kilos al que persiguieron desde la calle Roncal hasta la confluencia de la avenida Schulz y la calle Mieres, donde lograron acorralarlo antes de matarlo. La persecución tuvo lugar de madrugada. El suido recorrió la ciudad desde Nuevo Gijón hasta el centro. Fue un sereno el que avisó a la Policía por el peligro que suponía.