Un mundo sin barreras con nombre de mujer

La Asociación de Mujeres con Discapacidad de Asturias (Amdas la Fonte) se ha convertido en todo un símbolo de la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres con discapacidades. Y eso lo ha logrado en poco tiempo, ya que la entidad nació en julio de 2001. Nada hubiera sido igual si desde su fundación no hubiera estado al frente Sila Murillo; una mujer de empuje que, desde una silla de ruedas, siempre ha luchado con entusiasmo para cumplir los objetivos de la asociación. Pero ha dicho basta. Más bien lo ha dicho su maltrecho cuerpo, desde que la pasada Nochevieja le diera un buen susto a esta inquieta mujer.

Sus pulmones tampoco son lo que eran, sobre todo después de pasar más de la mitad de su vida en una silla de ruedas, y los médicos le han recomendado que se tome la vida con mucha más tranquilidad, sin sobresaltos, algo completamente incompatible con alguien acostumbrada a no quitar ojo de cualquier cosa que pueda mejorar para su colectivo. Sila deja Amdas la Fonte y no sin pesar. Lo hará público hoy. Habitual en prácticamente todos los actos oficiales que se celebraban en Gijón, pocos sabrán que Sila Murillo no es gijonesa. Tampoco asturiana.

Nació en 1953 en el pueblo cordobés de Peñarroya de Pueblonuevo, al pie del embalse de Sierra Boyera. Con pocos meses, abandonó el paisaje andaluz para asentarse en La Felguera, en plena cuenca minera, mezcla de prados y carbón. Y allí se casó y tuvo a sus dos hijos. La fatalidad se cruzó en su vida en 1983, cuando le fue detectada una hernia discal. Una operación que, en principio, no debería representar un excesivo problema se volvió en su cruz. Una negligencia médica hizo que saliera del quirófano parapléjica.

Lucha por la accesibilidad

Sila Murillo vio cambiar su mundo totalmente. Empezando por una larga estancia en el hospital y la disolución de su matrimonio, decidió trasladarse con sus hijo a Gijón. Fue un momento de bajón moral, pero demostró su fortaleza y decidió trabajar para conseguir para las mujeres discapacitadas los mismos derechos de los que gozaba el resto de la sociedad. Y comenzó a participar en diferentes asociaciones pero sin llegar a sentirse plena.

Con el cambio de siglo fue cuando se comenzó a 'cocer' la idea de una nueva asociación, Amdas la Fonte, y en colaboración con otras ocho mujeres, nació una entidad que hoy en día es referente no solo en Asturias, sino también en el resto del país, ya que ha asesorado en materia de discapacidad y eliminación de barreras arquitectónicas a entidades públicas y privadas de casi toda España.

Pero ese cambio de siglo no solo fue positivo para Sila Murillo en cuanto a su trabajo en la asociación, sino que hasta su vida personal dio un giro completo, con su nuevo compañero, sus dos hijos y cinco nietos que se han convertido en el centro de su ser.

Atrás deja, en su despedida al frente de la asociación, triunfos y sinsabores. La eliminación de muchas barreras sociales, físicas y psicológicas y la participación activa en los consejos de la Mujer de Gijón y del Principado están en el primer apartado, mientras que el segundo tiene una gran culpable, como es la Ley de Dependencia, algo que tenía que ser un logro para las personas con problemas funcionales y que, a la hora de la verdad, «resultó un fiasco» por la falta de financiación que la hizo inviable. A pesar de todo, está segura de que a Amdas la Fonte le espera un futuro brillante, ya que sabe que tiene el relevo asegurado: «Me marcho contenta de ver que la actividad tiene continuidad en mujeres jóvenes, con fuerzas renovadas», explicaba en su carta de despedida. Y no se olvida de ninguna de esas mujeres, las 13.106 con discapacidad de Gijón o las 60.660 de toda la región.

Los apoyos

Tampoco se olvida de esos nombres propios que la ayudaron durante todos estos años, como Álvaro Muñiz, director del recinto ferial, «que durante diez años nos apoyó en la organización y celebración del acto 'La tortilla en silla de ruedas'»; Pedro Ibisate, director-gerente de Talasoponiente, «por su apoyo inestimable en la organización de las actividades de aquagym»; Feli Soria, Eva Lázaro y todas las trabajadoras de la Oficina de Políticas de Igualdad; el Consejo de Mujeres de Gijón, las asociaciones de mujeres, los sucesivos gobiernos del Ayuntamiento de Gijón y todas esas socias de Amdas la Fonte que en algún momento le han pedido consejo.

Pero todos ellos tampoco olvidarán a Sila y a su incansable pelea. Ni aunque ahora tenga que dar un paso al lado y dejar que llegue el relevo de gente más joven pero seguro que tan entusiasta como su predecesora. Y es que deja el listón alto, muy alto, tanto para la asociación como para las instituciones con las que trabaja. Desde ese paso al lado, seguro que Sila continuará vigilante.