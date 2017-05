El poblado festeja su origen obrero

En Santa Bárbara coinciden dos hechos a celebrar en el Día Internacional de los Trabajadores. Fue un primero de mayo de hace 61 años cuando el barrio se inauguró de forma oficial y, desde entonces, han sido los trabajadores quienes han forjado la esencia del poblado. «Coincide muy bien para festejar las dos efemérides», señaló ayer José Ignacio Gómez 'Manín', presidente de la asociación de vecinos. Cuando su directiva se hizo cargo de la entidad hace cuatro años, recuperó para fecha tan señalada la comida de hermandad de los residentes. «Es una oportunidad para recordar la fundación e involucrar a los nuevos habitantes del barrio», indicó 'Manín', que reside en Santa Bárbara desde los seis años.

Más de sesenta habitantes del barrio se reunieron en la sede de la asociación, donde disfrutaron de un menú asturiano a base de fabada y arroz con leche y, sobre todo, de la compañía de los que son sus vecinos desde hace décadas. «Hoy no como sola», contaba Marcelina Fernández antes de sentarse a la mesa. Con 87 años, es una de las vecinas de mayor edad, motivo por el cual fue homenajeada. «Aquí estoy muy a gusto. Los hijos quieren que vaya a vivir a Gijón, cerca de ellos, pero no me da la gana», afirmó.

Fábrica de Moreda

Marcelina nació en Cimavilla y, como la mayoría de los residentes del poblado, llegó a las características viviendas de planta baja de la mano de la fábrica de Moreda. Su marido, Óscar, era empleado de la siderúrgica, que le instaló junto a su familia en una de las casas. Tras cuarenta años en el poblado, Marcelina proclama convencida: «Yo soy de Santa Bárbara».

Entre plato y plato, la comida sirvió también para hacer un repaso por la situación actual del barrio. «Una asociación debe ser reivindicativa y tiene que solicitar al Ayuntamiento continuas mejoras, como pueden ser ahora mismo los accesos, que son unos auténticos basureros», denunció el presidente. Los vertidos ilegales en diversas parcelas y naves abandonadas son una de las cuestiones que padecen los vecinos desde hace años. «Es una vergüenza como están dejando el entorno del barrio», lamentó 'Manín'. A pesar del aparatoso incendio que en octubre hizo saltar las alarmas al calcinar la nave de Carrocerías Miranda, explicó que las soluciones siguen sin llegar. «Solo habría que poner algunos obstáculos para que los camiones que vienen a bascular no pudiesen pasar», indicó. 'Manín' presta su voz al sentir de los vecinos: «Nosotros también somos parte de Gijón desde hace 61 años».