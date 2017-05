«Me voy contenta porque hay relevo»

Cuando Sila Murillo empezó a vender el cupón, sus compañeras de la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Asturias (Amdas la Fonte) se temieron lo peor: «Nos vas a dejar», le decían. Pero no lo hizo. Años después, tras reencontrarse en Mallorca con un amor de juventud con el que contrajo matrimonio en segundas nupcias, se lo volvieron a repetir: «Ahora que te casas, nos vas a dejar». Pero tampoco lo hizo. Ningún motivo a lo largo de estos últimos dieciséis años fue lo suficientemente importante como para dejar aparcado, más que un proyecto, un empeño personal. Aquel en el que se embarcó en 2001 con otras ocho mujeres con discapacidad, «pero muchas capacidades». Ninguna razón hubo que la apartara de Amdas la Fonte hasta ahora.

«Mi cuerpo me dice basta. Estuve muy mala, pensé que marchaba para el otro barrio, pero San Pedro debe de estar cabreado conmigo por algo y no me quiere todavía allí», bromeaba ayer una mujer activa, peleona y mordaz que siempre estuvo en primera línea. Arropada por una docena de compañeras, de amigas y de su inseparable compañero de vida, Sigi, apenas pudo aguantar las lágrimas mientras trataba de repasar todos los nombres a los que agradeció el apoyo recibido durante estos años. Entre todos, aseguró, han hecho de Amdas «un referente» para las mujeres con discapacidad. «Gracias es la única palabra que tengo hoy en mis labios».

«Me embarga un profundo dolor al dejar este ámbito de participación ciudadana. Pero me voy contenta porque hay continuidad en mujeres jóvenes, con fuerzas renovadas, que sabrán atender las necesidades de las que 13.106 mujeres discapacitadas de Gijón y 60.660 de Asturias, que ponen en valor la necesidad de seguir trabajando por la integración y la no discriminación». Sila Murillo llevaba escritas sus palabras, pero la emoción y lágrimas que afloraron en sus ojos le impidieron seguir leyendo cuando apenas llevaba cuatro minutos de discurso. Y eso que, poco antes de empezar, Feli Soria, directora de la Oficina de Políticas de Igualdad, ya se lo había advertido medio en broma: «Como llores, te mando pa casa».

En silla de ruedas desde los 33 años, por una negligencia médica a la que ella se refirió ayer como «el accidente», Murillo confesaba con cierta rabia que ahora que la salud no le acompaña, ahora que los pulmones le fallan, «ahora sí que me siento discapacitada». Con todo, se queda con lo mejor. «El destino me ha privado de la salud, pero me ha dado lo más hermoso que una madre puede tener: unos hijos maravillosos y unos nietos preciosos. Y un marido sin el que, os lo puedo asegurar, hoy no estaría aquí». Sigi, sabedor de que ayer la protagonista era su mujer, escuchaba atento sentado en última fila.

Entre las asistentes a su despedida se encontraba precisamente la que hoy, con toda seguridad, se convertirá en su sucesora: María Pérez, de 28 años y vicepresidenta de la asociación desde hace dos. «Ayudadla para que la asociación pueda seguir adelante», pidió Sila Murillo tras dejar en el aire su última reivindicación: «Hay muy pocas plazas de aparcamiento para personas con discapacidad en Gijón. Las tarjetas, con todos mis respetos a los que tienen una discapacidad sensorial, se tienen que dar a las personas con movilidad reducida».

Esta tarde Sila volverá a la sede de Amdas la Fonte en la Casa de Encuentros de la Mujer. Lo hará para asistir a la asamblea en la que se elegirá a su sucesora. Lo hará como una socia más. La número uno.