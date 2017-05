Corripio: «Los socios deben tener claro que vamos a defender los intereses del Grupo»

La junta directiva del Real Grupo de Cultura Covadonga se reunió ayer de urgencia con sus servicios jurídicos. Lo hacía tras la publicación en EL COMERCIO de la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a 227 antiguos socios del Centro Asturiano que habían presentado una demanda por no haber sido admitidos como grupistas de todo derecho tras la firma de la escritura de fusión por absorción de ambas entidades, el 30 de junio de 2011. Según explicó el presidente de la entidad, Antonio Corripio, aún no han recibido la sentencia para analizarla en profundidad, pero «los socios deben tener claro que vamos a defender los intereses del Grupo frente a los personales. Nosotros presentamos oposición al recurso que se había planteado».

La directiva considera que, aunque esa sentencia anule las elecciones de 2012, no afectaría a las celebradas en 2016, ganadas por el propio Corripio, quien indicó: «Entendemos que las nuestras están correctas, porque pudo participar todo el censo del club».

En el equipo de Antonio Corripio, a falta de un detallado análisis del fallo del Tribunal Supremo, están convencidos de que el fallo judicial «tumba la gestión de la anterior directiva -presidida por Enrique Tamargo-, pero ahora nos toca a nosotros defender los intereses de la entidad. Somos Grupo y llegaremos hasta donde tengamos que llegar».

El hecho de que ayer fuera fiesta el Madrid, donde reside el procurador que siguió este asunto en representación del Grupo, pudo ser la causa de que aún no tengan la sentencia. De su análisis dependerá «qué actos habrá que repetir», indicó Antonio Corripio, quien, sobre la posibilidad de entablar una negociación con los 227 socios que ganaron este pleito, apuntó: «No sabemos ni qué se puede negociar».

Así, lo primero será establecer una estrategia, tanto sobre los planteamientos jurídicos como sobre esas posibles negociaciones, con vistas a minimizar el impacto que esta sentencia pueda tener sobre la entidad. No obstante, en principio, parece que sería más social dentro del propio Grupo que legal.

«No queremos perjudicar»

También han de analizar la sentencia los integrantes de la plataforma de antiguos socios del Centro Asturiano que presentaron la demanda. Su portavoz, Gabriel Pérez, fue ayer contundente en su primera manifestación. «No queremos perjudicar al Grupo», aseveró. Por ello, considera que «lo más sensato es que nos reunamos la antigua junta directiva de Enrique Tamargo, la directiva actual, la compañía aseguradora de los administradores y nosotros, para llegar a un acuerdo. Y es que el seguro está para casos como éstos».

Pérez insistió en que no tienen «ningún interés en perjudicar a Enrique Tamargo». Y apostilló a renglón seguido: «Pero sí queremos que reconozca su error, quizá en base a unos informes jurídicos erróneos. Lo que queremos es disolver la plataforma y dar carpetazo a este asunto».

La sentencia del Tribunal Supremo obliga a la repetición de asambleas generales y de las elecciones presidenciales de 2012. Conscientes del problema que eso puede suponer al club, esta plataforma no tiene claro si pedirá la ejecución de la sentencia. Sí adelanta una cuestión fundamental: «No vamos a querer repetir elecciones ni asambleas. Tenemos que seguir para adelante. La situación requiere tener cintura por parte de todos».

Gabriel Pérez se mantiene, no obstante, alerta. «Le presentamos muchos acuerdos a la antigua directiva y al final nos quiso engañar. Por eso, creemos que Tamargo debe asumir su error de gestión y punto. Además, el seguro deberá entrar en liza. La actual directiva tiene que asumir que nosotros no queremos nada que no nos pertenezca, porque hemos gastado mucho dinero y mucho tiempo en defender nuestros derechos».

Hay otro asunto que reclama este colectivo de socios, como es «ser unos socios más del Grupo, no los números 50.000, marcados como los judíos para que todos sepan que venimos del Centro Asturiano», apunta Gabriel Pérez.

Nuevas elecciones

Por su lado, el socio Felipe Aller Celemín anunció que solicitará en el juzgado, y al propio Corripio, la convocatoria de elecciones y que puedan votar los socios procedentes del Centro Asturiano que estuvieran al corriente del pago en la fecha de la fusión. Además, «le voy a pedir a Enrique Tamargo que se presente otra vez, porque su segundo mandato no fue válido».

EL COMERCIO trató ayer sin éxito de ponerse en contacto con el expresidente Enrique Tamargo para conocer su punto de vista sobre esta sentencia del Tribunal Supremo que anuló todo su segundo mandato.