Se enfrenta a ocho años de prisión por abusar de su hija adolescente

La fiscalía solicita ocho años y medio de prisión para un individuo acusado de abusar sexualmente de su hija aprovechando las ausencias de la madre del domicilio familiar. El juicio está previsto que se celebre en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede el 25 de mayo. Además de la condena de cárcel, la acusación pública pide para el procesado el pago de una indemnización a la víctima, que entonces era menor, por importe de 6.000 euros por los daños morales, así como medidas de libertad vigilada por un periodo de seis años, que incluye la prohibición de aproximarse a la víctima o comunicarse con ella y con sus familiares directos. Tampoco podrá desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza y tendrá la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares.

De acuerdo al relato de la fiscalía, en el año 2013 el acusado «se metía reiteradamente en la cama de su hija (nacida en 1998) y sin su consentimiento le practicaba tocamientos o le obligaba a masturbarle, llegando en ocasiones a introducirle un dedo en la vagina». Los últimos abusos, según el relato realizad por la víctima, tuvieron lugar el 12 de marzo de 2015. El representante del ministerio fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales.

No es el único juicio por abuso sexual en la Audiencia Provincial durante este mes de mayo. Hoy mismo está señalada la vista oral sobre las supuestas agresiones cometidas por un individuo a una menor de edad. En esta ocasión, la fiscalía no presenta acusación, al mantener que no hay pruebas que corroboren la versión de la denuncia. La acusación por particular, sin embargo, solicita una indemnización de 15.000 euros para la víctima y una condena de cuatro años de cárcel. Según la acusación, ejercida por el abogado Alberto Rey, los hechos se produjeron entre 2012 y 2015 «de manera esporádica». La menor tenía en aquellos primeros momentos 12 años y el acusado, 60. El hombre está casado con una prima de la madre de la menor.