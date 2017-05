Un centenar de empresas busca talentos en la EPI

Telefónica busca jóvenes talentos en Gijón a través de un programa, Talentum, que nació en 2012 y que ayer recaló por primera vez en Asturias para darse a conocer en la Escuela Politécnica de Ingeniería. ¿El objetivo? Reclutar universitarios «que tengan aptitud para ser líderes de la revolución digital», explicó uno de los responsables de esta iniciativa, Miguel Álvarez. En cinco años, la plataforma ha beneficiado a 2.500 jóvenes a través de sus distintas modalidades de becas y casi la mitad de los participantes se han incorporado posteriormente a la plantilla de las empresas, un porcentaje que «alcanza el 90% en el caso de Telefónica», apuntó el experto de Posicionamiento Joven y New Media de Telefónica.

Además de esta línea de ayudas, el programa incluye otros recursos para impulsar la trayectoria de los estudiantes. Ofrece desde eventos, hackathones, formación -han realizado ya más de 80.000 talleres con estudiantes-, información, networking y desarrollo de soft-skills para «potenciar a los chavales». Talentum es una comunidad en crecimiento de la que ya forman parte más de cien partners. Entre otros, empresas como Ericsson u organizaciones como la Junta de Andalucía.

Sobre el perfil del talento que buscan, Miguel Álvarez explicó que «antes necesitábamos más gente vinculada a la tecnología, pero hoy en día ya no porque los retos que se plantean son diferentes. Abarcan todo el componente digital. Ahora no hay ningún tema al que no le afecte esta revolución digital, así que estamos teniendo mucha demanda en cuestiones relacionadas con el marketing y las redes sociales, entre otros». El responsable del proyecto hizo hincapié en que «no se trata de un programa elitista para cerebritos con buen expediente, puede entrar cualquiera que tenga aptitud e inquietudes».

Registrarse en la web

Los interesados en optar a estas becas solo tienen que registrarse en la página web del proyecto y luego deben superar con éxito una prueba de acceso. Ayer, una decena de alumnos que acudió a la presentación del programa completó un cuestionario donde la mayoría de las preguntas, según adelantó Álvarez, estaban relacionadas con la ingeniería «por el lugar donde estamos».

La directora de Telefónica en Asturias, Paula Beirán, animó a los asistentes a involucrarse en Talentum porque «es una buena opción», manifestó, tras recordar que en 2015 fue elegida la quinta mejor compañía del mundo para trabajar y que en el 2016 resultó la cuarta mejor de España. «Siempre estamos en los primeros puestos de estas listas», manifestó. Beirán destacó asimismo el crecimiento de la marca en los últimos años.

En diecisiete países

«En 1989 estábamos presentes en un país y en 2017 nos encontramos trabajando en diecisiete. Hemos pasado de facturar 4.200 millones a los 52.000 de 2016 y lideramos el ranking de inversión en I+D+I de las empresas del IBEX, representando más del 75% del total», resaltó. En opinión de la directora regional, «la era digital y el big data nos muestran un sector en evolución con nuevas oportunidades de negocio. En Telefónica es imposible tanto aburrirse como acomodarse. Hay trabajo para todos».

La plataforma Talentum ofrece además 990 plazas en 25 cursos y 'masterclass'. En la presentación sortearon una tablet entre los asistentes y resultó agraciado un grupo de investigación de la EPI.