El acusado de abusar sexualmente de la hija de una prima se defendió ayer en el juicio celebrado a puerta cerrada en la Sección Octava de la Audiencia Provincial asegurando que «era la niña la que buscaba quedarse a solas», si bien nunca había cometido los delitos que le atribuye la acusación particular, ejercida por el abogado Alberto Rey, y que solicita para el procesado una condena de cuatro años de prisión. La fiscalía no ejerce la acusación pública al entender que no existen pruebas suficientes que demuestren la versión de la menor.

En la primera sesión del juicio el procesado, M. G., negó haberle practicado tocamientos a la menor «de manera esporádica» entre los años 2012 y 2015. «Su padre me pidió antes de morir que cuidara de la niña y así procuré hacerlo», declaró ante el tribunal. En el momento en el que se iniciaron presuntos abusos la menor tenía 12 años y el acusado, 60.

«Mala relación laboral»

La vista oral está previsto que continué mañana con la declaración de los testigos y del perito forense que examinó a la menor. El acusado asegura que se trata «de una venganza» por una supuesta mala relación laboral entre él y el actual compañero sentimental de la madre de la menor.