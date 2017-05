37 palés de solidaridad con las sirias

A los campos de refugiados llegan palés cada día. Van cargados de alimentos no perecederos, de agua y leche, de ropa e, incluso, de medicamentos. Lo que no llevan esos palés, habitualmente, son cajas llenas de material higiénico especializado en mujeres. Las que sobreviven en un campo de refugiados no suelen disponer de compresas, tampones, toallitas de limpieza. Ni los bebés de pañales desechables. En unas semanas llegarán 37 palés cargados, exclusivamente, con esos productos. Con más de 700 cajas marcadas con el símbolo de Gijón y de su Consejo de Mujeres.

La entidad, formada por Amdas La Fonte, Eva Canel, Mujeres Jóvenes, La Xana, Sara Suárez Solís, Separadas y Divorciadas, Cavasym, Nielda, Foro de El Llano, Forum de Política Feminista y Les Comadres, así como las áreas de mujer de las federaciones vecinales urbana y rural, de los sindicatos UGT, CC OO y USO y de los partidos Foro, PSOE, IU, Ciudadanos, Podemos y Equo, concluyó ayer un proceso que comenzó en enero en colaboración con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio.

Hasta el 31 de marzo, todas las integrantes del Consejo de Mujeres recogieron productos higiénicos por toda la región. El objetivo, según explicó Mariti Pereira, de Cavasym, «es ayudar a las mujeres que se encuentran en esos campos de refugiados». Los productos recaudados irán, directamente, al mayor campo que hay en Europa, el abierto en Grecia.

«No sabemos cuando llegará, exactamente, nuestro cargamento, ya que se van enviando según se llenan los contenedores para ellos». Desde anoche, lo recogido en la región duerme ya en Madrid, donde lo llevó «un camión cedido por Casintra. Han sido muy amables. Como los de la Fundación Seur y como GAM, que nos cedió el material para poder cargar el camión», dijo Blanca Cañedo-Argüelles.

Un proceso que obligó a cortar la calle de Magallanes. El tramo que confluye con la de Martín. El que rodea a la gran superficie que ocupa Mar de Niebla, la entidad social sin ánimo de lucro que trabaja por y para La Calzada. La ONG cedió en los últimos meses su gran almacén para poder instalar todas las cajas recogidas por toda la región. «Ha sido muy emocionante», apuntó Begoña Piñero, que participó, como las demás, en la campaña de captación por centros comerciales, organismos y particulares. «La respuesta ha sido impresionante».

Esta primera gran iniciativa del Consejo de Mujeres de Gijón las ha animado a «seguir trabajando juntas. Muchas nos hemos puesto cara hoy y vemos que, juntas, podemos hacer muchas cosas». Como llenar un camión de palés.