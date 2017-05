1.689 beneficiarios de las ayudas energéticas siguen sin cobrarlas seis meses después

Seis meses después de que se cerrara el plazo para optar a las ayudas contra la pobreza energética, más de dos tercios de los beneficiarios siguen sin recibir el dinero que se les ha concedido para el abono de sus facturas de luz y gas. La concejala de Bienestar Social, Eva Illán, presentó ayer en comisión, a petición de PSOE, PP e IU, los datos relativos a la última convocatoria de estas ayudas, que estuvo abierta del 4 de junio al 31 de octubre, y al pago de las mismas.

La Fundación Municipal de Servicios Sociales recibió 2.892 solicitudes, de las que aún hay una treintena en trámite y 105 ya valoradas pero pendientes de resolución. De las ya resueltas, hay 2.427 concedidas (85%), 303 denegadas y 81 desistidas por los propios solicitantes. A 28 de abril, fecha del informe presentado ayer por la concejala, ya habían sido abonadas 738 de las ayudas. Quedarían por tanto por cobrar otras 1.689, que representan dos tercios de las aprobadas. Illán explicó que otras 177 «están contabilizadas y en proceso de enviar para firma». Las últimas que ya han sido reflejadas en la contabilidad del organismo corresponden a solicitudes aprobadas en el mes de marzo. Pese a todo, la concejala de Bienestar Social confiaba en tenerlas abonadas «prácticamente todas a finales de la próxima semana», a excepción de las 51 a las que se han requerido más documentos y las 30 aún en trámite.

Tras la comisión, la oposición se mostró muy crítica con este retraso. «¿De qué sirve que aprobemos líneas de ayudas y las dotemos de presupuesto si luego el gobierno no es capaz de darle salida?», preguntó el concejal José Ramón García, del PSOE, quien añadió que esto solamente genera «frustración» entre los propios concejales y, sobre todo, en las familias que esperan por ese apoyo municipal para afrontar sus gastos energéticos. «Cuando una persona está peleando por conseguir una ayuda como esta, de 350 euros, se supone que está en uns situación bastante complicada. Estamos hablando de que la gente pueda encender la calefacción en invierno o no. Pero pasó el invierno y pasaron seis meses desde que se cerró la convocatoria y siguen sin recibir ese dinero. Y lo preocupante es que esta es una situación que se repite, no hay nada nuevo», lamentó. García recordó que su grupo ya planteó que se contemplara el pago de estas ayudas por adelantado.

Mariano Marín, del PP, destacó que las casi 1.700 ayudas ya concedidas y pendientes de abono pueden representar, si todas ellas alcanzan el máximo de 350 euros, «591.000 euros que tendrían que estar en el bolsillo de los ciudadanos y que siguen en las arcas públicas. No hay justificación posible». Desde IU, Ana Castaño criticó «la incapacidad de este gobierno para hacer funcionar la maquinaria municipal. Que las familias sigan sin cobrar después de seis meses es incalificable y nadie puede escudarse en problemas administrativos o de personal. Aunque los hubiera, deben establecer prioridades».

Eva Illán no quitó razón a la oposición, «porque lo deseable sería que todas las peticiones estuvieran resueltas y abonadas». Añadió, no obstante, que «no necesitamos críticas ajenas, porque somos los primeros que tenemos muy presente que la gestión a veces no es todo lo rápida que nos gustaría». La concejala atribuyó esta situación a la escasez de personal y remarcó que en los últimos años la Fundación Municipal de Servicios Sociales «ha incrementado el número de prestaciones y de servicios que presta a la ciudadanía e incluso tramita y gestiona convocatorias ajenas, como las ayudas de pobreza infantil del Principado, que coincidieron en el tiempo con las de pobreza energética». Añadió que a ese aumento de la actividad se hace frente «con el mismo personal» y recordó los límites que impone el Estado para hacer contrataciones y la obligación de cumplir con la regla de gasto.

Renta social

Por otra parte, Ciudadanos reclamó ayer que se facilite a los grupos el contenido de los informes del Principado sobre la renta social, que como adelantó EL COMERCIO han obligado a retrasar la aprobación de las bases. Illán aseguró que no supondrán «cambios sustanciales» en el proyecto para la puesta en marcha de esta nueva ayuda.