El fiscal se suma a la acusación contra el imputado por abusos sexuales a una menor

La Fiscalía se adhirió ayer a la petición de pena solicitada por la acusación particular en el juicio por abusos sexuales celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. En un principio, el fiscal no ejercía la acusación pública al considerar que no existían pruebas suficientes que demostraran la versión de la menor, que tenía doce años en el momento de los hechos.

El acusado, que tenía sesenta cuando presuntamente abusó de la adolescente, podría ser condenado a cuatro años de prisión si el juez dictamina su culpabilidad. El psicólogo forense que elaboró el informe sobre la menor declaró ayer que la niña no mentía, pero que carece de elementos de juicio suficientes como para que su expediente sea concluyente.