Desde las cinco de la mañana asomado a una ventana, con un cuchillo en la mano y gritando: «¡Socorro, que me matan; nadie me quiere ayudar!». Agentes de la Policía Local se desplazaron a primera hora de ayer hasta la calle Alfonso Camín, en el barrio de El Llano, alertados por los residentes de la zona. Llevaban parte de la madrugada y la mañana escuchando las voces de una persona atemorizada que no lograba calmarse. Una vez allí, comprobaron que estaba asomada a la ventana y que no cejaba en sus gritos.

Los agentes entraron en el edificio, pero no consiguieron que esta persona les abriera la puerta del domicilio. Así las cosas, pidieron ayuda a los bomberos para realizar la intervención. Antes de subir por la autoescalera, desplegaron en el suelo la colchoneta de emergencia para evitar males mayores. La operación comenzó con una conversación a pie de ventana con la persona afectada, que resultó ser un hombre de nacionalidad brasileña y 40 años de edad, según explicaron fuentes policiales.

«Sois unos vagos, nadie me quiere ayudar, todos estos son una mafia», continuó gritando el afectado. Dado lo delicado de la situación, los agentes se introdujeron en el interior del piso, en el que estaba otra persona, según relataron testigos presenciales, como Helga Ania Morán. Primero, accedieron los policías y, seguidamente, entraron los bomberos. Allí lograron calmar a los moradores y esperaron a que llegase una ambulancia para atender al afectado.

Problemas mentales

Esta persona fue trasladada a la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Cabueñes, puesto que los médicos que le atendieron 'in situ' consideraron que había indicios de algún trastorno mental. El suceso causó gran expectación en la zona, máxime cuando los vecinos aseguraban en la calle que no habían podido dormir en toda la noche por los alaridos. Por fortuna, no hubo que lamentar daños.