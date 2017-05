Corte de pelo y ducha sobre ruedas

El padre Ángel suele poner cabeza y corazón en todos los proyectos que emprende. En su última iniciativa, el religioso mierense aporta sobre todo una buena dosis de cabeza, pues con su 'pelobús' ofrecerá servicios gratuitos de peluquería e higiene personal a quienes tienen escasos recursos.

El vehículo, cedido por EMTUSA, se presentaba ayer en la plaza Mayor ante la presencia del propio padre Ángel y representantes de los grupos municipales. «Es para poner guapa a mucha gente que a veces ni siquiera tiene los medios para tomar un café. Me siento feliz», destacaba el religioso. Por su parte, la alcaldesa recordaba que el vehículo transferido a la ONG es idéntico a los que circulan por la ciudad, «no es uno que esté tirado en la chatarra». La regidora reconocía también el acierto de Mensajeros de la Paz al cubrir las «necesidades básicas de la vida» que en ocasiones obvia la política. «Tenemos las cabezas diseñando medidas sociales y a veces no caemos en lo más fácil», destacaba Moriyón. El padre Ángel, por su parte, valoraba la implicación de los grupos políticos. «Hoy todos estamos sensibilizados en lo social. No hay nadie, ni de un partido ni de otro, que no quiera hacer mejoras como subir las pensiones. Solo que a veces tarda un poco», apuntaba.

Entre los servicios que ofrece esta peluquería sobre ruedas, dispone de un espacio para cortes y peinados, una ducha y una sala de espera. «Incluso pondremos revistas del corazón», bromeaba el padre Ángel. Él mismo, junto al vicealcalde Fernando Couto y el portavoz socialista José María Pérez, fueron los primeros en ponerse en manos de los peluqueros voluntarios para retocar su peinado.

Recorrido por Asturias

El 'pelobús' comenzará su recorrido en Gijón en una ruta que Mensajeros de la Paz está diseñando junto a la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Después, continuará su itinerario por distintos puntos de Asturias y provincias españolas. «Allá donde nos lo pidan estaremos», declaraba el padre Ángel, que espera que más ayuntamientos emulen el gesto del Consistorio gijonés para habilitar una red de 'pelobuses' por todo el país. En Madrid, el religioso mierense pusó en marcha a principios de abril una autocaravana que ofrece cortes de pelo gratuitos. No obstante, este vehículo presenta una capacidad de usuarios inferior a la del 'pelobús' gijonés.

«Al igual que muchos autobuses que andan por ahí, este también recorrerá los pueblos y las ciudades, pero para ayudar a la gente que no tiene medios», apuntaba el padre Ángel en una hipotética, e irónica, alusión a los polémicos vehículos de Hazte Oír y el Tramabús de Podemos.