Los bancos de la iglesia, en la lavandería

No poca controversia trajo, en su momento, la desacralización de la iglesia de la Laboral, cita habitual de ex alumnos para sus celebraciones religiosas. El templo se convirtió en un nuevo recinto de exposiciones y conciertos. Sin embargo, la Asociación de Antiguos Alumnos en no pocas ocasiones advirtió de que el sonido de éstos espectáculos podrían perjudicar gravemente la frágil estabilidad de la cúpula. Las múltiples goteras son, para este colectivo, una prueba inequívoca de su acertado punto de vista sobre el anómalo uso del templo. Los bancos de la iglesia, de madera de embero y de gran valor, acabaron almacenados en diferentes lugares de la Laboral e, incluso, fuera del propio recinto. Una parte, eso sí, están en la antigua lavandería. Otros, los de la sacristía, que son de un tamaño menor, en la nueva parroquia de Juan XXIII en Viesques. El traslado se hizo, en su día, con el permiso de la Consejería de Cultura del Principado.

Ahora, los ex alumnos, dentro de sus multiples iniciativas, quieren recuperar el templo, sus formas y, en esa idea, sus históricos bancos. Lo de volver a la sacralización será más complicado, entienden, pero al menos quieren que ofrezca el mismo aspecto de antaño.