Viaje de Roma a la II Guerra Mundial a través de trajes y efectos bélicos

A medio camino entre artesanos, historiadores y figurantes, la Asociación Cultural Kérberos tiene como objetivo reproducir con la máxima fidelidad trajes y efectos de guerra por la «responsabilidad» de contribuir a divulgar la historia, término el de «responsabilidad» que prefieren al de «placer» por el trabajo y el tiempo que el rigor implica. En ese contexto, Kérberos y la veintena de asociados que la integran ha retomado una iniciativa de la librería Magazine de 2013, cuando se celebraron las I Jornadas de Historia Militar Villa de Gijón, y organizan la segunda edición en el Centro Municipal Pumarín Gijón Sur.

Una exposición que ayer captaba la atención de cuantos visitaron el equipamiento junto a las conferencias sobre aspectos de la vida y la historia militar, que hoy finalizan, conforman el programa de unas jornadas que, según sus organizadores, atraen a un público variado. Desde niños hasta una monja de 85 años, antigua profesora de latín, cuyo interés no dejó de llamarles la atención.

Catapultas, arcos y telas

Víctor Vega, tesorero de Kérberos, y Juan Majada, secretario, explican que «gran parte de la evolución está relacionada con conflictos bélicos y no porque no guste esa parte de la historia hay que olvidarla». La mayoría de las piezas son reproducciones, pero, y por eso el calificativo de artesanos, elaboran los trajes y las armas con los mismos materiales y técnicas utilizados en su día. Para construir una catapulta del siglo I a. C., por ejemplo, fueron seguidas fielmente las descripciones de autores clásicos y se comprobó, en la Campa Torres, que el artefacto funciona y tiene un alcance de entre 100 y 150 metros.

Majada, el constructor, asegura que encontrar hoy la madera adecuada es un problema y que hace dos mil años unas generaciones plantaban árboles para las siguientes, y trataban de propiciar la mejor forma para lograr las mejores características de los arcos.

Quienes trabajan el textil no hallan menos problemas. «Hoy todo es sintético y tienes que buscarte la vida», señala Víctor Vega. De momento es posible encontrar artesanos que suministran telas iguales a las de épocas pretéritas, dice con cierto misterio, como para que nadie vaya a disputarle el proveedor, pero teme que una próxima jubilación le obligue a confeccionar a partir de materia prima de fabricación también propia.

Vega destaca que ahora las banderas se hacen sobreponiendo telas, mientras antes se recortaban los paños de distintos colores y se cosían de forma que no quedase uno sobre otro. Así confeccionaron él y su hermana los estandartes de la muestra. Prefiere no pensar el tiempo que llevaron. Como dato para los amigos de cuantificar en moneda, algunos trajes pueden costar cerca de 15.000 euros.

Traje de legionario

Las curiosidades son casi infinitas. Entre los trajes de época romana hay dos tipos: unos están formados con láminas de metal y otros con malla, igualmente metálica. Vestidos con ellos realizaron una reconstrucción histórica en la Campa Torres, que es una de las actividades habituales de Kérberos, con la salvedad de que no son amigos de los festejos populares de inspiración histórica pues adolecen habitualmente de rigor. Sobre esos trajes, Majada explica que los legionarios, que debían aportar su equipamiento, se hartaron pronto del traje con láminas, al requerir un mantenimiento diario y les quitaba tiempo para jugarse la soldada, cosa a la que dedicaban el ocio. Eso hacía que los veteranos vendieran en cuanto les fuera posible su traje a un novato y adquiriese otro de malla, que se engrasaba prácticamente solo, con el mismo movimiento del cuerpo durante el uso.

Obsesionados con el rigor, los responsables de Kérberos lamentan que producciones cinematográficas o televisivas, en ocasiones clientes, busquen a menudo más lo bonito que lo real.