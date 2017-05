Los enfermos neuromusculares reclaman apoyo municipal para equinoterapia

«Los enfermos neuromusculares no tienen cura. Solo pueden mejorar su calidad de vida con terapias. Nosotros estuvimos cinco años desarrollando un programa con caballos. En septiembre del año pasado lo tuvimos que parar. Esperamos que el Ayuntamiento de Gijón nos ayude. Si no, no podremos seguir». Teresa Vázquez es trabajadora social de la Asociación de Enfermos Neuromusculares de Asturias (Asempa) y hoy será la encargada de trasmitir la petición a la concejala de Bienestar Eva Illán.

«Tenemos una reunión con ella para plantearle el problema. Necesitamos 18.000 euros y nosotros solos no llegamos. De hecho, sabemos del interés municipal en la terapia, pero no acaba de llegar el dinero y sin él no podemos disponer de los caballos». Porque Asempa es una entidad sin ánimo de lucro que vive de las donaciones de las familias y de algunas empresas que apoyan diferentes programas de atención a niños y mayores.

Los equinos están en el Club Hípico Astur y son utilizados por los enfermos «en terapias que les sirven mucho para mejorar la posición de la espalda y su musculatura. Pero, ya digo, sin el apoyo del Ayuntamiento no podremos recuperar un servicio que es muy necesario. La experiencia así nos lo demostró».

Pocas sesiones de fisio

Con Eva Illán hablarán de equinoterapia, pero Asempa busca el apoyo de todos los partidos políticos para lograr que la Administración sanitaria pública amplíe las sesiones de fisioterapia que ofrece a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. «Una enfermedad neuromuscular no tiene cura, es crónica, lo único que podemos ofrecer a los pacientes son terapias. En el caso de la fisioterapia, es clave, ya que los músculos se van viendo afectados. Es difícil caminar, respirar, tragar... Cuesta hasta toser», explica Teresa Vázquez.

En estos momentos, la sanidad pública ofrece «solo unas sesiones de fisioterapia limitadas cada año. Y los pacientes con estas dolencias necesitan que ese tratamiento sea continuado en el tiempo. Cuanto más fisioterapia reciban, mejor será su calidad de vida», argumentó.