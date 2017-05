Arrestan a un menor por pegar a su madre y su hermana y dañar el coche del padrastro

Un menor de 17 años fue detenido la madrugada de ayer en la calle de San Nicolás, en Contrueces, acusado de agredir a su madre y a su hermana, además de provocar daños en el coche del padrastro. La centralita de la Policía Local recibió una llamada poco antes de la una de la madrugada en la que un testigo explicaba que un joven estaba destrozando un vehículo estacionado en la calle de San Nicolás.

Según señalaron fuentes del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, «se produjo una discusión familiar entre el menor y su hermana y la madre de ambos. El hombre que convive con la madre en el mismo domicilio intentó mediar para poner fin al conflicto pero, supuestamente, el joven le agredió y le amenazó con destrozarle el coche». El vehículo tenía el espejo retrovisor roto y desperfectos en una puerta y en la luna trasera, ocasionados con un ladrillo que encontraron dentro del turismo.

El detenido reconoció a la Policía que había causado daños en el coche, pero negó tajantemente haber agredido a ningún miembro de su familia. Así se lo reiteró a EL COMERCIO: «Tuve que apartarme porque el novio de mi madre se puso delante de mí cuando estaba hablando y me quería ir de casa. Fue él el que me llegó a dar un puñetazo en el pecho. Y yo lo que hice fue marcharme de casa». Y añade: «Ni le pegué a él ni a mi madre ni a mi hermana. Simplemente me fui».

Por otra parte, durante un control preventivo, la Policía Nacional arrestó a un hombre de 31 años reclamado por un juzgado de Melilla por robo en viviendas. Llevaba encima 7.000 euros de los que no pudo explicar su procedencia.