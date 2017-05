Fomento admite que sigue sin apoyo parlamentario suficiente para regular la estiba

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, admitió ayer que aún no cuenta con apoyo suficiente de los grupos parlamentarios en el Congreso para garantizar la aprobación de la reforma del sector de la estiba. «Aún no está atado», reconoció De la Serna quien, no obstante, aseguró que sigue trabajando «en el ámbito político para formar una mayoría suficiente».

En concreto, el titular de Fomento indicó que trabaja en paralelo en dos ámbitos. Por un lado, el Ministerio está redactando el Real Decreto que desarrollará normativamente la reforma del sector. Se trata del texto que recogerá la propuesta de mediación con los acuerdos alcanzados en el plano laboral sobre la reconversión del sector y que, entre otros puntos, incluye el compromiso del Gobierno de aportar ayudas de 120 millones de euros. En paralelo, De la Serna trabaja «en el ámbito político para formar una mayoría suficiente» en el Congreso que garantice la preceptiva convalidación del Decreto Ley en el Congreso, toda vez que la Cámara Baja ya tumbó a mediados del pasado mes de marzo el primer texto planteado por el Gobierno.

«Prudente»

El ministro abogó por ser «prudente» a la hora de determinar cuándo reanudará la reforma de la estiba con la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo Decreto Ley. Una vez que esta aprobación tenga lugar, el Ejecutivo cuenta con un mes para lograr su convalidación parlamentaria. A pesar de ello, recordó que se trata de un tema «urgente», debido a la previsión de que España resulte multada.