«La pistola era de aire comprimido y la compré para regalársela a mi sobrino de 13 años»

El acusado de encañonar al cliente de un bar en la calle Alcarria declaró en el juicio celebrado hoy en el Penal 1 de Gijónque no recuerda nada de lo ocurrido. «La pistola era de aire comprimido y la había comprado para regalársela a mi sobrino de trece años, no sé qué pudo pasar para que la sacase en el bar», se excusó M. A. S. R., quien sí recordaba, sin embargo, haber bebido «mucho whisky y cerveza» y haber fumado «mucho hachís».

Los hechos ocurrieron en junio de 2016. «Estábamos viendo un partido en la tele cuando este individuo entró y cuando me di cuenta me estaba apuntando con una pistola en la cabeza, yo estaba con mi hijo de tres años en cuello, lo solté para que se fuese con la madre y como pude me tiré encima para quitarle la pistola», relató el denunciante.

El fiscal mantuvo la petición de un año de prisión por el delito de amenazas.