«Compré el arma de aire comprimido para regalársela a mi sobrino de 13 años»

«Compré la pistola de aire comprimido para regalar a mi sobrino de trece años y no sé qué pudo pasar para que la sacase en el bar, no me acuerdo de nada porque había bebido mucho y fumado hachís». M. A. S. R., el acusado de encañonar al cliente de un establecimiento hostelero en la calle Alcarria, se defendió apelando al olvido ayer durante el juicio que se celebró en el Penal número 1. El fiscal solicita para él una condena de un año de prisión por el delito de amenazas.

Los hechos ocurrieron en junio de 2016. La víctima se encontraba con su mujer y su hijo de tres años en el mismo local que el ahora procesado y mientras su esposa mantenía una entrevista para empezar a trabajar en el bar, él veía en la tele un partido con su hijo en brazos. «El chico este entraba y salía del bar y en un momento dado, sin que hubiese pasado nada, sacó una pistola y me la puso en la cabeza. Fue un susto tremendo, lo primero que hice fue soltar al crío para que fuese con su madre y acto seguido me abalancé sobre él para desarmarle», relató el denunciante, que sufrió lesiones en una pierna como consecuencia del forcejeo.

En el suelo

En la vista oral compareció uno de los agentes de la Policía Nacional que participó en el arresto. «Nos llamaron varias personas alertando de que un individuo estaba amenazando con una pistola, cuando llegamos estaba en el suelo y tenía la pistola justo al lado», explicó.

El individuo, de origen portugués, aprovechó su turno de la última palabra para pedir perdón. «No me acuerdo de nada y no sé lo qué pasó, pero pido perdón a quien corresponda», dijo. Su abogado, Pedro Muñiz, presentó como prueba exculpatoria los análisis de sangre que la realizaron al acusado en el Hospital de Cabueñes y que dieron un resultado positivo.