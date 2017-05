El gobierno local pide que Fomento «deje de jugar con ambigüedades» sobre el plan de vías

«Aquí hay un problema causado exclusivamente por Fomento. Los partidos están siendo muy pacientes y esperando propuestas que no llegan. Y partir de ahí se va abriendo cada vez más un debate en el que la gente busca soluciones. El ministerio tiene que dejar de jugar con ambigüedades y de trasladar mensajes que luego no tienen plasmación en los documentos». El concejal de Urbanismo, Fernando Couto, consideró ayer «lógica» la decisión de Xixón Sí Puede e IU de promover en el próximo Pleno un acuerdo para, según consta en su proposición, «consensuar una alternativa para la integración del ferrocarril en la ciudad y la ubicación de la estación intermodal, entendiendo que la propuesta del entorno del Museo del Ferrocarril no reúne el mínimo consenso necesario». En su opinión, estos dos partidos, de los que destacó que «siempre han trabajado con lealtad», únicamente pretenden ofrecer una salida a una situación en la que no se ven avances, toda vez que «llevamos casi dos años esperando por un proyecto, una propuesta o una idea que ratifique lo que se aprobó en el consejo de administración de Gijón al Norte».

Couto recordó que en ese órgano se decidió que Fomento presentara un proyecto para construir una estación intermodal en las inmediaciones del Museo del Ferrocarril y que hace apenas quince días el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, aseguró en el Congreso de los Diputados que los técnicos estaban «afinando en los trabajos» para la construcción de la nueva estación. «Esperemos que sea verdad y que en los próximos días podamos ver su propuesta», confió el concejal de Foro. Couto se mostró partidario de esperar a conocerla antes de «cambiar el paso» como plantean los grupos de la izquierda. «El ministerio tiene que ser claro y trasladarnos esa propuesta. A partir de ahí, que cada consejero (de Gijón al Norte) diga si está de acuerdo con ella o no», señaló. No obstante, insistió en que al presentar la proposición plenaria la oposición se limita a «hacer su trabajo», pues «lo que no es lógico es que Fomento tarde dos años» en presentar el proyecto prometido. Couto rechazó adelantar la posición que mantendrá su grupo en el Pleno y se limitó a recordar que Foro defiende «que la estación sea central e intermodal y por supuesto que haya soterramiento de vías».

Solución de viabilidad

El secretario de Estado aseguró en el Congreso en abril que «se están afinando los trabajos»

Un portavoz del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) confirmó ayer a EL COMERCIO que sus técnicos están en este momento trabajando en «una solución de viabilidad que podremos presentar próximamente al Ayuntamiento». No se concreta cuándo pero informalmente el organismo ya ha hecho saber a Foro que podría ser en cuestión de un mes. Fomento está dándole una nueva vuelta al proyecto de integración ferroviaria para ampliar el consenso en torno al mismo, tanto en lo que respecta al diseño como a la fórmula de financiación.

El presidente de Adif, Juan Bravo, prevé sentarse muy pronto con el Ayuntamiento y el Principado para plantear una solución definitiva con la que todas las fuerzas políticas puedan estar de acuerdo. Eso incluye a PSOE y Xixón Sí Puede, las dos formaciones que se quedaron al margen del acuerdo suscrito en Gijón al Norte para llevar la estación intermodal al Museo del Ferrocarril. Por su parte, el secretario de Estado de Infraestructuras y presidente de Gijón al Norte, Julio Gómez-Pomar, manifestó recientemente «la voluntad del Gobierno de dar una solución lo antes posible a esta muy larga provisionalidad que están sufriendo los ciudadanos de Gijón, para que tengan una estación en condiciones y que dé un servicio de continuidad».

Un proyecto «faraónico»

El Principado, por su parte, se posicionó ayer a favor de la iniciativa plenaria promovida por la izquierda local para deslegitimar, por «faraónico», el plan de traslado de la estación pactado entre el gobierno local y el Ministerio de Fomento. «Compartimos totalmente el argumento de que la centralidad ferroviaria no depende de la ubicación de la estación intermodal, sino de la penetración del tren hasta el corazón de la ciudad», remarcó la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández. «Es un argumento que ahora parece ganar adeptos en la Corporación local, pero en el que lleva tiempo insistiendo el Principado. Desde que se planteó la propuesta del Museo del Ferrocarril, utilizando como gran fortaleza el argumento de la centralidad de ese emplazamiento frente a Moreda», añadió.

Respecto a los cambios en el proyecto de integración ferroviaria en los que está trabajando Fomento, la consejera optó por la prudencia. «No parece conveniente dar opiniones improvisadas sobre una iniciativa así, tan trascendente para la movilidad en Gijón y el conjunto del Área Central de Asturias, hasta conocer los detalles y poder valorarlos», dijo. Ayer Fernández se reunió con Juan Bravo para hablar sobre el soterramiento de Langreo. «Nos aseguró que pronto se pondrán en contacto con nosotros para hablar sobre el plan de vías», dijo.