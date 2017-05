«Gracias a la bioingeniería, hay robots para que los tetrapléjicos se puedan mover»

Operarse de una hernia abdominal requería, hace unos años, entre dos y tres semanas de ingreso. Ahora, con unas mallas implantables artificiales y que se absorben por el propio organismo, el paciente recibe el alta en 48 horas y en un mes deja de estar de baja laboral. Es uno de los avances que ha logrado la bioingeniería y que ayer desgranó en la Escuela Politécnica de Ingeniería Luis Gracia Villa, catedrático de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad de Zaragoza. En su ponencia detalló el potencial de esta disciplina, «la rama de la Ingeniería que más proyección tiene en estos momentos», como así se ha visto reflejado en grupos de investigación, cuyo número de miembros ha ido en aumento; proyectos financiados y publicaciones. «En los diez últimos años ha experimentado una eclosión».

En este sentido, recordó «cómo hace veinte o veinticinco años, las prótesis de cadera o de rodilla se implantaban y a los diez o doce había que sustituirlas por desgaste o fallos mecánicos. Ahora ya no hay prótesis que no duren cinco lustros, lo que minimiza costes y garantiza calidad de vida a largo plazo», señaló. Pero es que, además, la bioingeniería ha permitido reconstruir tejidos gracias a la impresión 3D. No faltan tampoco los avances en diagnóstico de imagen o aparatos como los encefalogramas o electrocardiogramas.

«Las prótesis biónicas que reconstruyen un antebrazo o una mano con una movilidad perfecta son la muestra de que los adelantos ya están a caballo entre el presente y el futuro», apuntó Gracia. Puso más ejemplos: los exoesqueletos. «Son robots mecánicos huecos que están pensados para que una persona parapléjica o tetrapléjica pueda caminar. Es como si fuese el que cubre a un crustáceo. Con la motorización y el control por el ordenador, se pueden mover de forma autónoma».

Con respecto a los retos, el catedrático de la Universidad de Zaragoza apuntó «las prótesis cerebrales, los biosensores que se pueden implantar». Existirán, así, «ojos biónicos, con los que se podrá ver a través de una cámara conectada al nervio óptico». Hay ramas paralelas, como la biotecnología, que permite crear órganos pseudoartificiales. «Es algo que no tiene fin», afirmó tras destacar «cómo ya se están haciendo experimentos para lograr una piel artificial con características muy similares a la piel natural». Con respecto a la bioingeniería en la Universidad, apuntó que en la suya «existe como máster y a él se puede acceder a través de tres ramas: Ingeniería, Física y Matemáticas». Cree que empezar con un título propio es una buena opción y si la demanda crece, reclamarlo como uno oficial.