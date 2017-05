El Montevil alza la voz por su profesor de apoyo

Cada vez son más los padres del colegio Montevil que salen a la calle para pedir el profesor de apoyo en Infantil que Educación «les debe». No comparten las declaraciones del consejero aludiendo a que el acuerdo de interinos no recogía ese criterio de que por cada nueve unidades le corresponden tres docentes de apoyo. «No tiene nada que ver. Nosotros recurrimos al acuerdo de plantillas de 2000». El PP, que visitó el centro, afeó a Alonso que «hable de atención individualizada cuando hay una profesora de apoyo para 200 niños». Presentará una proposición no de ley.