El Musel espera este año 16 cruceros, dos menos que en el ejercicio anterior

El tráfico de cruceros en el puerto de Gijón descenderá este año ligeramente respecto al ejercicio pasado en número de barcos y algo más significativamente en cantidad de cruceristas, lo que implica que las escalas serán de buques algo más pequeños de media. Se mantienen, en todo caso, las visitas de algunos grandes barcos de la compañía Royal Caribbean, que anuncia tres escalas del espectacular 'Independence of the Seas', los días uno de junio, 14 de agosto y 16 de octubre, con 4.370 pasajeros en cada caso, así como otra del 'Navigator of the Sea', el 23 de agosto, con 3.114 turistas, que es de la misma compañía.

Hay que tener en cuenta que la entrada de cruceros del pasado año constituyó un récord (18 barcos y 32.724 pasajeros), de forma que un ligero retroceso no impide la consolidación de una tendencia que sitúa el número de escalas por encima de la docena, algo poco menos que impensable hace una década. El despegue, dentro del limitado potencial que tiene un puerto en el Cantábrico, se afianzó en 2015, con 13 escalas y 16.534 pasajeros recibidos, lo que supuso tres entradas más y un 19% de incremento en el caso de las personas, respecto al año anterior.

Cabe señalar, en todo caso, que las previsiones pueden variar ligeramente y que, así como el pasado año falló un barco, por problemas meteorológicos, el pasado febrero ocurrió todo lo contrario, es decir, que entró de arribada un buque, el 'Balmoral', con 1.350 pasajeros a bordo. Casualmente, ese mismo barco volverá a estar hoy en Gijón, en lo que será segunda y última escala prevista en el mes de mayo, así como tercera en lo que va de año.

Aunque pueda parecer extraño, las escalas de cruceros están poco vinculadas a la época estival, ya que la temporada se extiende normalmente, con las excepciones que nunca faltan, desde abril hasta octubre.

Este año, cuatro de las 16 escalas de barcos de crucero previstas están anunciadas para otoño (todas en el mes de octubre), mientras que del uno de junio, día en el que coincidirán dos barcos de este tipo, hasta el 31 de julio, no entrará ninguno. Septiembre suele ser buen mes, y este año registrará tres escalas, las mismas anunciadas para agosto.

Otros datos relevantes son que un barco repetirá hasta tres veces, el ya citado 'Independence of the Seas', mientras que otros dos harán doble escala, el 'Balmoral' y el 'Serenissima'. El primero de ellos, que estará hoy en El Musel, repite por la ya citada circunstancia meteorológica que le obligó a buscar abrigo del 7 al 8 del último febrero.

El Cantábrico

Para algunos puertos españoles, básicamente los del Mediterráneo, incluidos los baleares, y los canarios, el tráfico de cruceros es económicamente relevante. Barcelona es estación terminal de cruceros, de forma que muchos barcos no sólo hacen escala en ese puerto, sino que los viajes empiezan o terminan en él. Nada menos que 758 barcos de crucero atracaron en Barcelona el año pasado, que es referente mundial, sin perjuicio del liderazgo de Miami.

El Cantábrico está a otro nivel. Si incluimos a La Coruña y Ferrol, aunque están al Oeste de Estaca de Bares, la situación de La Coruña en tránsito entre Gran Bretaña y el Mediterráneo convierte al citado puerto gallego en el más frecuentado por los cruceros: 94 el año pasado y 126.735 turistas. Bilbao, el segundo puesto en la clasificación, recibió durante 2016 un total de 51 barcos y 86.598 cruceristas. Las 18 escalas en Gijón lo sitúan en cuarto puesto, tras las 24 escalas de Ferrol. Sin embargo,El Musel atrajo, con menos barcos a 32.724 pasajeros, más que los 20.061 de Ferrol. Para completar la relación, Santander recibió 6 barcos y 4.801 cruceristas; Avilés, 4 barcos y 2.707 cruceristas, y Pasajes sólo tuvo una entrada, con 575 pasajeros.

El Musel siempre ha defendido que los cruceros son más rentables para la ciudad y su comercio que para el puerto. Con cada escala se organizan autobuses lanzadera para acercar a los turistas a la ciudad.