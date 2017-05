270 niños se quedan a la espera de lograr plaza en once escuelas infantiles

Aunque el crecimiento vegetativo es un problema en el conjunto de la comunidad, las escuelas infantiles han vuelto a recibir más solicitudes de ingreso de las que pueden asumir. Los doce centros educativos de cero a tres años de titularidad municipal ofertan 471 plazas, pero solo 336 menores consiguieron la misma en el primer corte realizado. Otros 270 se encuentran en lista de espera. Parte de ellos son nonatos y menores de tres meses. La normativa establece que aquellos niños que no lleguen a esa edad no pueden matricularse en las escuelas infantiles. Pero se permite a los padres echar la solicitud si, en el inicio del próximo curso escolar, los pequeños habrán cumplido ya esa edad.

Las listas provisionales de admitidos se publicaron ayer en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El único centro educativo de esta etapa que no dejó a ningún niño fuera fue el de Vega-La Camocha, que admitió a los once menores que pidieron plaza: uno para la unidad de cero a un año, cinco para la de uno a dos y otros tantos para la clase de dos a tres. En el otro extremo, está Los Pegoyinos, situado en Pumarín. Sesenta niños no han superado la admisión: doce en el primer tramo y veintiséis en cada uno de los otros dos. «En Los Pegoyinos suele haber lista de espera», explicó su directora. Eva Carrio también es responsable de La Serena, que acumula 35 pequeños en lista de espera. «En uno a dos años, nunca tuve tan pocas solicitudes como este año, que solo recibimos dieciocho para catorce vacantes», indicó. En cambio, la demanda es mayor para los bebés. «Tres se han quedado fuera de la lista de admitidos», explicó.

La directora comentó que los responsables de las escuelas infantiles estaban expectantes a las solicitudes por la caída de la natalidad. Temían no cubrir las plazas, pero en general no ha sido así, si bien es cierto que se trata del tramo con menos niños en lista de espera. «Nunca me ha ocurrido poder dar cabida a todos los solicitantes», apuntó Carrio. Incluso la escuela de mayor envergadura, la de Montevil, que cuenta con diez unidades y capacidad para atender a 140 alumnos, ha completado su cupo. De hecho, en espera tiene a una niña y cuatro nonatos. Por su parte, Los Raitanes -en La Calzada- y la escuela infantil de Viesques han rechazado las preinscripciones de 38 familias cada una. Les sigue Atalía, en El Natahoyo, con 29. En Nuevo Gijón, aguardan la posibilidad de conseguir plaza 17 niños, al igual que en Escolinos, en Ceares; 16 en el caso de Nuevo Roces; doce en el centro Los Playinos, en Cimavilla, y tres en el de Tremañes.

Período de alegaciones

El Ayuntamiento abrió ayer el plazo para que las familias que no han conseguido plaza presenten alegaciones. Podrán hacerlo hasta el próximo 18 de mayo. De los 810 niños que pueden atender las doce escuelas municipales, 471 son las vacantes para el próximo curso escolar. La de Montevil ofrece 72. Le sigue Los Raitanes, con siete aulas, que oferta 54.

Y 39 libres tienen La Serena, Nuevo Gijón y Tremañes, seguidas de Nuevos Roces, con 38, y Los Pegoyinos, con 37. Atalía, Escolinos y Viesques ofrecen 36, mientras que Vega-La Camocha y Escolinos, 27 y 18, respectivamente. Una vez revisadas las alegaciones, el Ayuntamiento publicará las listas definitivas de admitidos.

El problema de baja natalidad sí afecta, en cambio, al primer curso de Educación Infantil en los colegios gijoneses. Porque en 2014, año en el que vino al mundo el alumnado de tres años que se incorporará el próximo curso al colegio, los alumbramientos repuntaron en la ciudad, aunque levemente. Por eso, el número de plazas de este nivel que han quedado libres es bastante parecido al que había en 2016 por estas fechas.

A falta de que se haga efectiva la matrícula, quedan sin ocupar 352 plazas. De ellas, 319 corresponden a la red pública; treinta a la concertada y tres a la privada. Dentro de la pública -que ofertaba 1.310 puestos-, el centro que más plazas tiene sin cubrir es el colegio Montevil, uno de los de más tamaño de la ciudad, de línea tres.