Foro sacará adelante la Renta Social en Gijón con el apoyo de XSP, PP e IU

Los grupos municipales de Xixón Sí Puede (XSP), PP e IU han avanzado este jueves que apoyarán las bases de la Renta Social Municipal que se llevarán a la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) de este viernes, lo que permitirá la aprobación de las mismas. PSOE duda si abstenerse o votar a favor y Ciudadanos (Cs) lo hará en contra. En el caso de XSP, su portavoz, Mario Suárez, y la concejala de este Grupo Municipal, Estefanía Puente, han recalcado que, si bien el nuevo programa social ha quedado un tanto «descafeinado» respecto a la propuesta inicial, tiene puntos de peso importante para arrancar, ya que urge dar respuesta a personas que lo necesitan. Ambos, asimismo, han mostrado sorpresa ante el apoyo del PP, que siempre se manifestó en contra, aunque han valorado que se sume a este proyecto que, según Suárez, va a salir adelante «contra viento y marea». A este respecto, ha lamentado que el Principado no ayudó mucho a su puesta en marcha.

También ha resaltado la importancia de llevar a cabo un plan de información, para lo que ha visto esencial que el primer contacto sea con entidades del Tercer Sector. También ha advertido de que estarán vigilantes al proceso y harán una verificación semana a semana y mes a mes, para que, de no cumplirse, llevar a cabo las medidas políticas que sean pertinentes. En cuanto a las bases, Puente ha destacado que las ayudas no tengan una contraprestación. Y aunque ha insistido en que las bases son «farragosas y muy mejorables», ha recalcado que es un paso que se da hacia ir garantizando derechos a las personas.

No comparten, eso sí, el que se computen todas las ayudas a nivel municipal, aunque reconocen que es una recomendación de los servicios jurídicos. Y respecto a la tarjeta bancaria de prepago que se dará a los beneficiarios de la línea 2 -los que no cobran Salario Social pero no llegan a 665 euros mensuales--, cree que sería mejorable a través de una transferencia, aunque entiende el exceso de prudencia del Ayuntamiento ante posibles embargos y choque con otras normativas. Por otro lado, XSP tiene dudas de si las familias que no lleguen al Salario Social deban ser derivadas a Servicios Sociales como paso previo, por considerar que es menos ágil y que no todos necesitan una intervención.

Lentillas y ordenadores

XSP, no obstante, va a volver a insistir en que en el catálogo de productos se incluyan lentillas, ordenadores y productos alimenticios por intolerancias, además de que los electrodomésticos sean eficientes, al objeto de mejorar el ahorro energético. También reclama una buena campaña formativa e informativa, al considerar que es fundamental llegar a todos los barrios ya sea a través de charlas u otras fórmulas.

Cosa aparte será la gestión por parte del Gobierno local, que habrá que esperar a ver cómo lo hace, según la concejala de XSP. No puede suceder, a su juicio, que en los servicios sociales se siga llenando la 'hucha' cuando hay graves carencias en las familias. Ha remarcado, además, que este programa ya de por sí va a generar empleo por las contrataciones que se van a hacer y va a repercutir en la economía local.

En el caso del PP, el concejal Pablo González ha justificado el apoyo de su Grupo porque Foro no cedió al «chantaje» del PP porque los cambios introducidos distan mucho de poder llamarla renta social, al tratarse de ayudas finalistas. Asimismo, se van a destinar 2,5 millones de euros -primera convocatoria--, y las ayudas estarán limitadas a dos años. Además, serán compatibles con el Salario Social. También ha valorado que se identifica al beneficiario, ya que debe presentar su DNI junto a la tarjeta bancaria prepago que se les va a facilitar. «No es nuestra propuesta, pero nos gusta mucho más», ha asegurado, a lo que ha añadido que en estas bases se recogen la mayoría de las exigencias del PP, como es el que puedan acceder a ellas los autónomos.

Dicho esto, ha apuntado que, a juicio del PP, faltaría incorporar medidas de integración laboral. Tampoco están de acuerdo con la totalidad del catálogo de productos que se pueden adquirir, como es planchas del pelo. Además, ha aconsejado el abrir este programa a los comercios de toda Asturias, o al menos de los concejos limítrofes, y no solo a los de Gijón, por una cuestión de seguridad jurídica por la posibilidad de impugnaciones al ser solo cerrado al comercio local. Eso sí, ha defendido que se apueste por el comercio local.

Medida «razonable»

Por parte de IU, la concejala Ana Castaño ha argumentado que creen que esta medida puede contribuir a que se transfieran los recursos a las personas, aunque ha mostrado su desconfianza a la capacidad de Foro para gestionar proyectos que se articulan en este Ayuntamiento. Ha dejado claro, a este respecto, que las bases las elabora el Gobierno local y los técnicos municipales, y las desarrollan estos. Para ella, la Renta Social es una medida «razonable», que bien gestionada agilizaría el que las personas puedan adquirir los bienes que necesitan y adquieren autonomía, además de evitar saturar los servicios sociales. Eso sí, ha augurado que cree que en un primer momento va a haber una avalancha de solicitudes.

También se ha referido a la Renta Social el concejal del PSOE César González, quien ha anunciado que no van a bloquear su aprobación. Eso sí, aún no tienen decidido si votarán a favor o si se abstendrán. El problema, a su juicio, no es el programa de Renta Social, sino la falta de ambición del Equipo de Gobierno para poner en marcha políticas sociales. Ha añadido, que si se hubiera aprobado la Ordenanza de Prestaciones Sociales propuesta por el PSOE, esto daría un marco claro de lo que el Ayuntamiento puede gastar en estas cuestiones.

Falsas expectativas

Respecto a Ciudadanos, su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, es el único que ha mostrado su intención de votar en contra. Este ha criticado la escasa cobertura potencial de la Renta Social Municipal. En este sentido, ha reprochado que se trate de vender la idea de la que Renta Social Municipal tendrá carácter universal para todo aquel que cumpla sus requisitos, cuando la realidad no es esta dado que dependerá de que haya presupuesto. En este sentido, ha recordado que ahora mismo solo hay asegurados 2.550.000 euros para este año y 1.275.000 para el próximo, siempre que exista este crédito en el presupuesto del 2018, tal y como recogen las propias bases.

Se ha mostrado en contra, en este caso, que para la concesión de las ayudas se vaya a tener en cuenta el orden de registro de la solicitud y no otros criterios. «Con esto no sólo se comete la injusticia de no priorizar a aquellas personas que atraviesan peor situación sino que además provocará importantes atascos y dificultades para atender adecuadamente a los solicitantes durante los primeros días», ha opinado.