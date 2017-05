La Semana Negra consigue ampliar su convenio hasta los 175.000 euros

La Comisión de Hacienda celebrada este jueves ha dado el visto bueno a la modificación de crédito para aumentar en 75.000 euros, hasta los 175.000 euros, el convenio con la Semana Negra, aún pendiente de firma a la espera de que la organización resuelva su deuda con Hacienda. La modificación ha salido adelante con los votos a favor de los grupos de izquierda, PSOE, Xixón Sí Puede (XSP) e IU, la abstención de Foro y el voto en contra de PP y de Ciudadanos. Tanto XSP como IU han defendido la necesidad de esta modificación, de cara a contar con ese dinero cuando se apruebe el convenio, a lo que han recordado la proximidad del evento, previsto para el próximo mes de julio. También ambos han destacado la importancia que tiene para Gijón este certamen, que consideran ya inherente a la propia ciudad. Para la edil de IU Ana Castaño, sería «lamentable» para la ciudad perder el festival.

El PP, por su lado, ha insistido en su idea de que el Ayuntamiento se haga con la marca 'Semana Negra', incautada como aval por Hacienda. El edil 'popular', a este respecto, ha visto injustificado que sigan recibiendo ayudas municipales después de 30 años en la ciudad, al considerar, además, que el festival se trata de un «negocio». En el caso del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, este ha criticado que Foro haya cedido a las presiones de los partidos de izquierda y haya tramitado la modificación presupuestaria, especialmente después de que la asociación que lo organiza ha tenido dificultades para justificar la totalidad de la concedida el año pasado y sigue teniendo problemas con la Agencia Tributaria.

Para Ciudadanos este no se trata de un debate sobre la continuidad o no de la Semana Negra, sino sobre los criterios municipales para conceder una subvención y determinar sus cuantías que deberían ser los mismos para todas las entidades, ha reclamado Sarasola, a través de una nota de prensa. Y si bien hay un acuerdo plenario que hay que cumplir en cuanto a la ampliación del dinero del convenio, cree que no debería aprobarse antes de que la entidad solvente sus problemas con la Agencia Tributaria. «Da la sensación de trato de favor y de premiar a quién no está cumpliendo», ha recriminado.

Patronato deportivo

Por otro lado, en la Comisión de Hacienda ha salido adelante también el reconocimiento extrajudicial de créditos del Patronato Deportivo Municipal (PDM), referente a facturas no autorizadas del pasado año. En este caso, el PSOE votó en contra, Xixón Sí Puede e IU se abstuvieron y el resto votó a favor.

La edil de IU Ana Castaño ha considerado «relativamente razonable» los argumentos del concejal de Turismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, presidente a su vez del PDM, aunque ha exigido al Gobierno local «rigor» en el control del gasto. Para ella, es muy arriesgado hacer estos gastos sin tener mayoría en el Pleno, por lo que pueden llegar a tener problemas de no aprobarse. Según Foro, hubo dificultades con los contratos, y en un caso hubo que hacer un contrato entre dos adjudicaciones, y en otra prorrogar temporalmente a la que había ganado la licitación.