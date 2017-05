Proyecto Hombre aplaza la implantación de su programa juvenil en Gijón por falta de sede

Reciella, el programa de Proyecto Hombre para menores y jóvenes, no se llevará a cabo en Gijón. Al menos, por el momento. ¿El motivo? La falta de un local en el que realizar las terapias. El Ayuntamiento accedió hace varios meses a buscar un espacio adecuado. Pero no lo ha encontrado. «La alcaldesa miró los inmuebles disponibles y no se ajustaban a las características necesarias», explicó ayer la concejala de Bienestar Social, Eva Illán.

Los únicos requisitos puestos sobre la mesa por Proyecto Hombre eran contar con un local de unos «200 metros cuadrados» y que no estuviera muy lejos de la sede que la ONG tiene en El Natahoyo, tal y como explicó su director, Luis Manuel Flórez, 'Floro'. Pero «no hay opción a una respuesta positiva en este momento», por lo que el proyecto «queda en barbecho», apuntó Illán. La cuestión de la cercanía responde a un abaratamiento de costes. «Un terapeuta siempre puede salir de la sede central a la otra y volver», señaló Flórez. Al tratarse de terapias ambulatorias, «no necesitamos más». Pero no es una tema insalvable. «Si no hay ningún espacio municipal aquí cerca, podemos buscar en otros sitios lo más próximos posible», planteó.

El segundo motivo por el que Proyecto Hombre busca un local es la separación de los usuarios. Porque la problemática de los adultos que atienden en El Natahoyo es muy distinta a la de los menores y jóvenes. En cambio, si las previsiones se cumplen, Mieres sí contará con este programa. «Estamos buscando un centro nuevo» que compartirían Proyecto Hombre y Reciella, pero que tendría distintas entradas para menores y adultos. La previsión es abrirlo dentro de unos meses.

Los usuarios que acceden a las terapias deben desplazarse a Oviedo para recibirlas

Trece años en Oviedo

El programa Reciella nació en 2004 para atender a adolescentes con problemas de drogas y otras adicciones. El Ayuntamiento de Oviedo les cedió un local por el que han pasado más 800 menores y jóvenes, así como alrededor de mil familias. Alrededor del 30% de las personas que pasan por Reciella viven en Gijón. «Entre chavales y familias, unas cien personas», estimó Floro, quien apuntó que el coste y las molestias del desplazamiento provocan que usuarios abandonen las terapias.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, preguntará a Illán por esta cuestión en la próxima comisión de Bienestar Social. «No cabe duda de lo positivo que resultaría poner en marcha este programa a nivel local, para así contar con un recurso municipal que nos ayude a prevenir y reducir los consumos de drogas y alcohol entre los jóvenes», indicó.