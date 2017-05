La izquierda consigue un incremento de la ayuda para la Semana Negra de este año

La comisión municipal de Hacienda dio ayer su visto bueno a una modificación de los presupuestos de este año para incrementar de 100.000 a 175.000 euros la partida dedicada a apoyar la celebración de la XXX edición de la Semana Negra, que se prevé celebrar del 7 al 16 de julio. La propuesta contó con el voto favorable de los tres partidos de la izquierda (PSOE, Xixón Sí Puede e IU), que ya habían pedido en diciembre que este incremento de la subvención a los organizadores del evento constara en las cuentas municipales desde el momento de su aprobación. Foro, pese a ser quien presentaba esta iniciativa en calidad de gobierno, optó por la abstención. PP y Ciudadanos votaron en contra. La modificación, que resta esos 75.000 euros del denominado 'fondo de contingencia', debe ser ratificada ahora en el Pleno de la próxima semana.

Esta operación es, de momento, solo un trámite contable para contar con el necesario respaldo presupuestario cuando se firme con la asociación Semana Negra el convenio de colaboración correspondiente a 2017. No obstante, ese paso no podrá darse mientras la organización no liquide su deuda con Hacienda, que asciende a 108.000 euros. El Ayuntamiento tiene bloqueado por este mismo motivo el pago de la ayuda correspondiente a 2016 y la entidad busca como fórmula para superar esta situación la solicitud de un préstamo que confían en tener cerrado ya la próxima semana. Eso les permitiría cumplir con el fisco y cobrar los 100.000 euros de subvención municipal del año pasado, además de suscribir el nuevo convenio de 175.000 euros para la edición de 2017.

En él, a diferencia del acuerdo en vigor, se contemplará el pago por adelantado de parte de esa ayuda, reteniendo el resto para cuando se presenten las oportunas justificaciones de gasto. Por otra parte, para cobrar la subvención la Semana Negra no tendrá que demostrar haber gastado el grueso de su presupuesto (en torno a 600.000 euros), sino que bastará con que entregue facturas por 175.000 euros.

«Una buena noticia»

El portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez, consideró ayer «una buena noticia» la aprobación de la modificación presupuestaria que permitirá incrementar la ayuda al festival, aunque advirtió de que «esto no despeja aún todas las nubes que hay sobre la Semana Negra a 11 de mayo». Señaló que si se les hubiera abonado «en tiempo y forma» la subvención de 2016, la entidad podría haber cumplido con los plazos de pago comprometidos con Hacienda y no tendría que abonar ahora toda la deuda con los intereses incluidos.

Pablo González, del PP, justificó el voto en contra de su partido en que «no nos parece normal que después de 30 años y con decenas de miles de visitantes, este negocio tenga que seguir recibiendo dinero municipal. O gestionan muy mal, o piden por pedir». Ciudadanos también se opuso, al entender que se debería haber esperado al menos a que la entidad solvente sus problemas con la Agencia Tributaria. «Da la sensación de trato de favor y de premiar a quién no está cumpliendo», lamentó José Carlos Fernández Sarasola.

Desde IU, la concejala Ana Castaño anotó:«Hemos hecho lo que debíamos hacer». Y añadió: «Este año estamos al filo de que no tengamos edición de la Semana Negra. Sería lamentable para la ciudad».