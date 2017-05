Los estibadores presentan un preaviso de huelga tras la aprobación del decreto

Los sindicatos de los estibadores irán a la huelga si el nuevo real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros «no garantiza la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y la profesionalidad» de la estiba. Así lo advirtieron ayer en un comunicado firmado por las organizaciones sindicales del sector -Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC OO, UGT, CIG y CGT-donde informaron de que contemplan convocar un calendario de dieciséis jornadas de paros en los puertos. Las fechas han sido programadas en tres semanas de mayo y junio, después de la convalidación del decreto de reforma del sector en el Congreso que se ha fijado para el jueves.

En concreto, los paros se plantean para todas las horas impares de los días 24, 25, 26, y 27 de mayo, así como para la semana comprendida entre el lunes 29 de mayo y el sábado 3 de junio. También habrá huelga la semana siguiente, entre el lunes 5 y el sábado 10 de junio. Éste es el contenido del preaviso de huelga que los sindicatos del sector tienen previsto registrar hoy.

Los estibadores podrán así recurrir a las movilizaciones si en este segundo intento de reformar la estiba que emprendió ayer el Gobierno con la aprobación del nuevo decreto ley no se atienden las peticiones de los trabajadores. «Si el texto no garantiza la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y la profesionalidad de la estiba se plantearán acciones contundentes como el ejercicio de la huelga», explican, añadiendo que si no se cumplen estos requisitos recurrirán a todos los grupos parlamentarios para «solicitarles el rechazo al decreto».

«Si el texto no garantiza el empleo y la profesionalidad de la estiba habrá acciones»

En el comunicado, los representantes de los trabajadores expresaron también su malestar por que el Ejecutivo aprobase el nuevo decreto en el Consejo de Ministros sin haberlo remitido antes a los sindicatos y la patronal.

«Estamos trabajando»

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dio respuesta a las quejas de las organizaciones sindicales y reiteró su voluntad de darles traslado del texto que pretende recoger los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el sector sobre los aspectos laborales. De la Serna explicó que «estamos trabajando aún en la redacción del Real Decreto». La previsión, según dijo el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es «terminarlo la próxima semana para trasladarlo a las partes». De la Serna indicó que en él se recogen las medidas pactadas para garantizar el empleo de los estibadores, las ayudas de 120 millones de euros del Gobierno para facilitar prejubilaciones, e iniciativas para mejorar la competitividad de los puertos.