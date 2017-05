«Foro y PP deben dejar de enredar con un proyecto que solo retrasa el plan de vías»

Con el segundo mandato de Foro ya en su ecuador, el líder del partido mayoritario de la oposición hace balance de un gobierno que, en su opinión, tiene paralizada desde hace seis años la ciudad. José María Pérez hace hincapié en la incapacidad del equipo de Carmen Moriyón para gestionar los recursos económicos de la ciudad y en el retraso que sufren proyectos como el Plan General de Ordenación y el plan de vías.

Xixón Sí Puede e IU llevarán al Pleno una iniciativa para renunciar a la idea de construir la estación intermodal junto al Museo del Ferrocarril. ¿Qué postura mantendrá su grupo?

La que hemos defendido desde que se inició este debate, que es recuperar el diálogo que se perdió en Gijón al Norte por ese acuerdo que alcanzaron Foro y PP. Y que dejen de enredar y engañar a la gente con una alternativa que saben que solo generaría retrasos y problemas. Fomento conoce los inconvenientes económicos, técnicos y de todo tipo que conlleva esa solución. Y además el gobierno municipal es consciente de que carece de los votos necesarios para adoptar las medidas que se derivarían de ese proyecto. Por ejemplo, esa ubicación conllevaría que el Ayuntamiento aporte 50 millones de euros para mover los colectores y cubrir el déficit que ya anuncia el ministerio. El Pleno, incluido Foro, ya votó en contra de eso aunque luego el gobierno municipal en el consejo de Gijón al Norte apoyara ese traslado.

Foro cree que si Fomento hubiera sido más «proactivo» el Principado habría acabado sumándose al acuerdo entre el gobierno municipal y el Ministerio de Fomento.

Este no es un problema que tenga que ver con otras administraciones. Solo tiene que ver con un gobierno municipal que no acaba de entender que no tiene mayoría para imponer su voluntad a los demás.

El concejal de Urbanismo pide esperar a que Fomento presente una propuesta concreta para la estación junto al museo antes de «cambiar el paso».

El concejal es un poco mentiroso. En su momento, igual que la alcaldesa, fue al consejo de administración de Gijón al Norte a defender lo contrario de lo que él y su grupo habían votado en el Pleno. Sería bueno que reconsideren su posición y se sumen a la postura mayoritaria en la Corporación, que reclama volver a la senda del diálogo y ordenar adecuadamente las prioridades, empezando por la conexión de las Cercanías con el túnel del metrotrén.

¿Qué proyecto concreto defiende el PSOE? ¿Son partidarios de volver al diseño original del plan de vías?

Hace más de un año se aprobó la creación de una comisión (en el consejo social) que aún no se ha reunido. Es en ella donde creemos que es bueno que se planteen las cuestiones técnicas que ayuden a que este proyecto arranque de una buena vez. Como digo, es imprescindible que la conexión del túnel con las Cercanías se efectúe de manera inmediata. Y en ese marco podemos analizar cuál es el espacio adecuado para las distintas estaciones que configuran la infraestructura ferroviaria de Gijón.

¿Hasta qué punto afecta al proyecto de Gijón que en las tres administraciones implicadas gobiernen tres partidos diferentes?

El problema no tiene nada que ver con eso, sino con el hecho de que Foro va dando coartadas al PP para que no haga nada y que es lo mismo que estamos viendo ahora con la variante de Pajares y los anchos de vía. Se nos está tomando el pelo con una opción que sabemos que no hay una voluntad seria de hacer. El calendario que presentó Fomento para el plan de vías ya saltó por los aires hace mucho tiempo. A estas alturas tendríamos que estar prácticamente iniciando la obra y ni siquiera han empezado a hacer los estudios que en diciembre de 2015 decían que eran tan urgentes. La diferencia fundamental con los planes de integración ferroviaria de otras ciudades es que aquí el gobierno municipal ha estado serpenteando con el proyecto y dando giros a un lado y al otro, para acabar rompiendo la baraja del consenso en la ciudad y del consenso con otras administraciones.

Fernando Couto promete informes externos para desatascar la situación del PGO. ¿Les convence?

Lo fácil habría sido hacerlo cuando se les pidió en 2015, pero tanto Foro como Podemos lo rechazaron. Lo que está ocurriendo con el PGO es un buen ejemplo de cómo gestiona las cosas este gobierno. Ya han pasado cuatro años de la sentencia del TSJA que anuló el plan anterior y son incapaces de decir con claridad cómo debe continuar la tramitación del nuevo. También se cumple un año desde que se cerró la fase de información pública y en este tiempo lo único que se ha producido son los ceses de todos los técnicos que participaron en el proceso, sin que el gobierno que marcaba las pautas asuma responsabilidades por su propia falta de diligencia.

Un plan de mínimos

¿Qué mínimos debe recoger el plan para que su grupo lo apoye?

No trazamos líneas de ningún tipo o color. Lo que queremos es un plan que responda a las necesidades de la ciudad. E incluso le planteamos al gobierno aprobar uno de mínimos, para normalizar la actividad del sector e ir viendo con más tiempo otras cuestiones sin estar condicionados por la ausencia de plan. Lo que no compartimos es un modelo que ocupa el territorio llenándolo de chalés pero que no tiene ningún compromiso con la vivienda protegida, hasta el punto de incumplir la legislación en esta materia. Y tampoco estamos de acuerdo con los condicionantes que se ponen al desarrollo de la actividad económica.

¿En qué sentido?

Plantean cambios que afectan a muchas personas, que incluso podrían tener sus puestos de trabajo en peligro. Los astilleros, directamente se los cargan porque en el Tallerón prefieren que haya actividades de ocio. Y Arcelor es otro ejemplo. La industria tiene que ser eficiente desde el punto de vista medioambiental y evitar molestias a la ciudadanía, pero lo que no podemos es poner en riesgo las actividades de las que vive la mayor parte de la gente de esta ciudad. El gobierno municipal contribuye a un falso debate según el cual defender la industria es defender la contaminación y eso no es así.

En Naval Gijón se habla de crear un parque empresarial.

Eso nunca estuvo en discusión hasta que Carmen Moriyón llegó a la Alcaldía. Fue ella quien suscitó el debate sobre la posibilidad de construir allí viviendas y han pasado seis años con esa idea encima de la mesa. Si ahora dicen que no, nos alegramos. Pero si lo hubieran dicho antes no estaríamos con esta discusión, sino ejecutando algo ya en esa zona. A finales del año pasado propusimos que el Ayuntamiento se hiciera con una buena parte de esos terrenos, que salían a un precio muy razonable, pensando en la oportunidad que puede representar para el desarrollo de actividad productiva del estilo de la que hay en el Parque Científico y Tecnológico, pero el gobierno no ha querido hacerlo.

¿Es partidario de redimensionar la ZALIA?

No tenemos inconveniente en que se analicen posibles cambios, si los espacios que se aparten quedan como reserva de suelo. Que sus propietarios puedan desarrollar sobre ellos las actividades que consideren, pero no de repente construir viviendas u otras actuaciones que condicionen el futuro de la zona logística.

Las pérdidas de esa sociedad aumentan año a año. ¿Hubo errores en su planificación?

Es evidente que va más despacio de lo que nos gustaría, que todos querríamos que las empresas se instalasen con más celeridad. Pero se dio la circunstancia de que esta actuación coincidió con el momento de mayor crisis económica de este país en mucho tiempo, y eso condiciona el desarrollo de cualquier área. Pese a todo, sabemos que al final de otras crisis la falta de suelo planificado con antelación retrasó el crecimiento económico y ahora en la ZALIA tenemos 900.000 metros cuadrados disponibles para captar inversiones y generar actividad. Si no los tuviéramos en las condiciones en las que están hoy, esa alternativa no sería viable. Supondría mucho tiempo desarrollarlo.

Falta de rumbo

¿Qué balance hace de este segundo mandato de Foro?

No noto mucha diferencia con respecto al anterior. Como ciudad estamos perdiendo muchas oportunidades por la falta de rumbo de un gobierno que ni sabe lo que quiere ni sabe cómo hacerlo. La gestión que hacen del presupuesto y de los recursos municipales es un buen ejemplo de esa falta de rumbo. Mientras todas las administraciones se quejan de falta de fondos para atender sus necesidades, en Gijón tenemos un gobierno que cada año deja más dinero en el cajón porque es incapaz de usarlo para resolver los problemas de los gijoneses. Y cuando más necesario es pensar en el futuro y en cómo aprovechar las oportunidades que puedan surgir, menos planificación, organización y proyectos se ponen sobre la mesa. Un ejemplo es el Parque Científico y Tecnológico, donde lo único que existe es lo que se planificó durante los gobiernos socialistas. Ahora está colapsado por el crecimiento de las empresas y Foro no es capaz de hacer nada en ese entorno. ¿Cuál va a ser su futuro y cuándo van a empezar a trabajar en él?

¿No les concede nada positivo?

Cuando rectifican aciertan, aunque no les guste darnos la razón. Tenemos el ejemplo de lo que pasó con las ayudas para las viviendas de la calle Francisco Eiriz. Primero dijeron que era imposible cambiar las bases, pero luego tuvieron que reconocer que teníamos razón y las modificaron para el siguiente barrio, que era Portuarios. El problema es que se perdió un año y hoy los vecinos de Portuarios siguen sin tener sobre la mesa la licitación para la reforma del barrio. Y así con todo. Llevamos seis años perdidos por su incapacidad de pensar en algo más que meterse con el rival político.

¿Y cómo valora el papel del resto de la oposición en este tiempo?

En Gijón hay una situación que tiene poca comparativa en España. Con una mayoría absoluta para hacer un gobierno a la valenciana, gobierna un partido de esa derecha a la que algunos dicen combatir. Eso ya marca la manera en la que piensan que tienen que hacer oposición, que es no haciéndola. Quienes sin tener los votos necesarios están diciendo que en España hay que hacer una moción de censura porque la situación nacional no es soportable, no pueden justificar sostener en Gijón a un gobierno que es socio de Mariano Rajoy.

¿Ha habido en lo que va de mandato alguna posibilidad real de cambio de color en la Alcaldía?

Mi impresión, por las declaraciones públicas hechas por Podemos, es que no. Siempre han estado muy cómodos con el actual gobierno municipal. Han preferido una alcaldesa de Foro, porque consideraban que a ellos les venía mejor esa situación que ninguna otra. Cuando se aprobaron los presupuestos de este año el portavoz de Xixón Sí Puede dijo que en febrero o marzo tendrían que empezar a verse los compromisos. Estamos llegando a junio y seguimos igual que en diciembre. Lo que se dijo que tenía que ser no fue y de las consecuencias que decían que se derivarían de ese incumplimiento no se sabe nada.

¿Ve posible una moción de censura en lo que queda de mandato?

En 2015 planteamos que había una mayoría de cambio y nuestra disposición a llegar a acuerdos. Hoy vemos que esa necesidad de cambio es aún mayor y quienes actúan de sostén del gobierno deben reflexionar sobre si lo que están haciendo es bueno para los gijoneses. Si están cómodos con esta situación, es su responsabilidad. Nosotros seguiremos con nuestra labor, que es ejercer la oposición.